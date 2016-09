Grim oplevelse i Rødvig

Fredag 15:47. Jeg er lige drejet om hjørnet ned ad Vemmetoftevej ved Lanterna og lægger med min store bus an til landing ved stoppestedet ved Friskolen.

En voksen og to børn har kurs mod fodgængerovergangen lige før, og jeg standser bussen cirka 10 meter fra overgangen, jeg har øjenkontakt med den voksne. Der er frit forfra, jeg nikker til dem, og det ene barn bliver sendt på vej ud i fodgængerfeltet.

Da ser jeg til min forfærdelse i venstre sidespejl en bagfra kommende personbil svinge uden om bussen og overhale. Jeg kaster halvdelen af overkroppen og en fægtende arm ud af den åbne siderude, men billisten ser ingenting.

Heldigvis opfatter pigen, der nu er cirka 3 meter ude i fodgængerfeltet, at noget er galt og standser op.

Sekundet efter passerer den rødmetallic Stevns Kommunebil pigen i tre skridts afstand og kører, som om vedkommende intet har set, videre ud ad Vemmetoftevej og forsvinder. Puha!

Kære billist. Du er nok slet ikke klar over, at det er dig. Vi kan alle lave fejl, men når du kører i en kommunebil, må du nødvendigvis have en smule lokalkendskab. Du passerer en skole, og du overhaler lige før et fodgængerfelt. Måske havde du mere styr på situationen end vi havde, men du kunne godt trænge til at få opfrisket visse punkter i færdselsteorien. Det var alene den kvikke piges skyld, at du ikke kørte hende ned, selv om du holdt dig inden for fartgrænsen.

Selv ved et stoppested bør en holdende bus tænde alle advarselslamper hos medtrafikkanterne.

Så sent som i onsdags lavede et skolebarn den klassiske ved stoppestedet, at springe over vejen foran bussen uden at se sig for. Det gik godt denne gang, og får jeg fat i dem, glemmer de sjældent for eftertiden at blive stående til bussen er kørt, og I forældre må gerne hjælpe til her. I har nogle pragtfulde unger, og I skulle gerne beholde dem.

Buschauffør

Jørgen Søllner

Tågerupvej 35

Karise