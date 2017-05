Et grønt og mangfoldigt åbent Strøby Egede

(Last Updated On: 8. maj 2017)

Onsdag den 3. maj deltog vi i forborgermødet om Strandroseparken i Strøby Egede, hvor vi i fællesskab undrede os over, at man fra politisk hold kører en linje uden blik for trivselsmæssige byudviklingsfaktorer og Strøby Egedes sociale sammenhængskraft.

Strøby Egede er del af en landkommune og ligger attraktivt kystnært, hvilket vi mener skal afspejle sig i grønne, lyse, åbne og etplansbebyggelser. Det virker visionsløst og kortsynet, når man fra politisk hold vil støtte bebyggelser, som leder tankerne hen på tætte bebyggelser på Københavns Vestegn, som en borger udtrykte det på mødet.

Som politikere er det vores ansvar at sikre blandede boligformer, så børn, for eksempel ved forældrenes skilsmisse, kan beholde begge forældre i kommunen, eller de ældre generationer, der afhænder deres ejerbolig, kan blive i det lokale netværk. Derfor, skal der bygges en vis mængde almene boliger i Strøby Egede området. Behovet er der, men hvor er den politiske vilje?

Til slut, blev der fra politisk hold svaret, at der ingen garantier er i politik og ej heller en garanti for, at børn i Strøbyskolens skoledistrikt, kan regne med en plads på Strøbyskolen. Svaret faldt på spørgsmålet om, hvorvidt man ville udbygge Strøbyskolen for at gøre plads til tilflyttende skolebørn, set i lyset af udstykningsplanerne i Vallø og Strøby Egede. Hertil kan oplyses, at Børne- og Ungeudvalget den 14. marts besluttede at oprette en ekstra 0. klasse på Strøbyskolen i skoleåret 17/18, blandt andet på grund af tilflyttede børn – en udvikling, der vil forsætte i takt med den positive byudvikling af Strøby Egede.

Michael Graakjær, Spidskandidat for SF

Betina Baden, Kandidat for Enhedslisten