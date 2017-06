Grundloven fejres på efterskolen

(Last Updated On: 1. juni 2017)

Gymnastikefterskolen Stevns har en lang tradition med afholdelse af Grundlovsfest, og rigtig mange benytter dagen til en hyggelig skovtur med god underholdning for hele familien

Boestofte: Traditionen tro inviterer Gymnastikefterskolen Stevns til Grundlovsfest den 5. juni. Alle er velkomne til en begivenhedsrig dag med gymnastikopvisninger, indslag fra Stevns Friluftsscene og musiske indslag fra skolens elever.

Den årlige grundlovstale bliver holdt af to af skolens elever, nemlig Julie Helgstrand og Freja Topal. At elever står får dette års grundlovstale, er der en ganske særlig grund til.

– Vi har arbejdet med skolevalg i år og arbejder hver dag med demokratisk dannelse, ligesom faget Livsoplysning er på elevernes skema hver uge. En del af vores skoleform handler netop om at skabe engagerede medborgere, så selvfølgelig skal vores elever også inviteres til at holde grundlovstalen, fortæller forstander på Gymnastikefterskolen Stevns, Carlo Mathiasen, efter en række år, hvor det er folk udefra, der har været inviteret til at holde grundlovstalen på skolen.

Grundlovsfesten starter kl. 14, hvor der er mulighed for at købe kaffe og kage, og kl. 14.45 begynder gymnastikopvisningerne.

Der er ligeledes mulighed for at købe øl og vand til billige priser, mens man selv skal medbringe service samt kød og tilbehør til grillen. Efterskolen sørger for, at der bliver tændt op i store, fælles grill.

Sidste år talte antallet af grundlovsgæster i omegnen af 600. Ud over fejringen af Grundloven har mange af skolens tidligere elever opbygget en tradition med at holde gensynsmøde på netop denne dag, hvilket er med til at skabe liv og god stemning på dagen.

Yderligere information samt det fulde program for dagen kan findes på Gymnastikefterskolen Stevns’ hjemmeside.

(Foto: Gymnastikefterskolen Stevns)