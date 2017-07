Grundloven gælder ikke i Præstevænget

(Last Updated On: 5. juli 2017)

På generalforsamlingen den 11. juni i Haveforeningen Præstevænget meddeler formanden Jan Jensen, at bestyrelsen har besluttet at tilsidesætte grundlovens paragraf 77 vedrørende ytringsfrihed i haveforeningen. Fremover vil alle, der tiltaler et bestyrelsesmedlem på en måde, som de ikke bryder sig om, blive smidt ud af haveforeningen.

På et direkte spørgsmål til formanden om det var en enig bestyrelsesbeslutning, blev der svaret klart ja. Jeg har så senere konstateret, at det ikke er rigtigt, da dette aldrig har været til afstemning på noget møde.

Så jeg må formode, at formanden har talt usandt over for haveforeningens medlemmer på generalforsamlingen. Jeg læste Grundloven op på generalforsamlingen, og fik klar besked på, at det “ville de skide på”.

Som medlem kan jeg så se frem til at dele af bestyrelsen udsender en lille håndbog om, hvordan vi i fremtiden skal tiltale dem, eventuelt med “De, Dem og Deres”, eller om hvilke ord, der er forbudt.

Jeg vil foreslå at kalde håndbogen “Den lille grønne”. Som medlem holder jeg stadigt på min grundlovssikrede ret til at kalde “en skovl for en skovl, og en spade for en spade”.

Réne Jensen

Have 51

Hornemannesvej 12

Store Heddinge