Gyldendaldirektør fik Martin A’s ærespris

Formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, Ole Juul (tv) og prismodtager, litterær direktør i Gyldendal, Johannes Riis. (Foto: Klaus Slavensky)

Lille Heddinge: Landsforeningen Martin A. Hansen markerede forfatterens fødselsdag med et heldagsarrangement, der startede med gudstjeneste i Lille Heddinge Kirke, hvor prædikanten var forfatter og tidligere sognepræst Ole Juul, der også er formand for landsforeningen.

Sognepræst Eigil Andreasen havde rollen som liturg, og Birgit Pedersen trakterede orglet.

Johannes Riis fik æresprisen

Selve arrangementet foregik i Sognegården, hvor ca. 60 fremmødte spiste frokost og fik orientering om bogen »Martin A. Hansen og besættelsen«, der er en samling af forfatterens artikler under besættelsen, og som udkommer på Gyldendal i 2019.

Meget apropos var arrangementets højdepunkt overrækkelsen af en ærespris til litterær direktør på Gyldendal, Johannes Riis.

I formand Juuls begrundelse indgik, at Riis havde samme sans for at vedkende sig sine rødder og historie, samt bidrage til demokratiet, som Martin A. Hansen.

Juul nævnte, hvorledes Riis havde stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen bøger, siden Riis i 1999 fik udgivet “Dagbøger”, der også endte på bestsellerlisten.

Juul takkede Riis for at have medvirket til at øge kendskabet til Martin A. Hansen som menneske, og til hans forfatterskab.

Martin A som livsledsager

Johannes Riis sagde i sin takketale, at han var jævnaldrende med “Løgneren”, og desuden var bondesøn ligesom forfatteren.

Riis fortalte flere anekdoter om hans livs sammenfald med Martin A. Hansen, bl.a. fik han allerede som konfirmand “Høstgildet” og siden købte han selv “Paradisæblerne”.

Johannes Riis sætter forfatterens noveller højst, og han fremhævede specielt én fortælling:

– I gymnasiet læste jeg »Midsommerfesten«, som i den grad var en øjenåbner for mig; jeg altid har sagt var den bog, der lærte mig, hvad modernisme er.

Agerhønen er symbolet

Sammen med æresprisen overrakte forfatterens datter, Mette Lise Rössing, en lille skulptur af en agerhøne, der også er titlen på en af forfatterens novellesamlinger.

Samme agerhøne er desuden logoet på den smukke digterrute på Stevns, som man kan finde på www.digteroglandskab.dk.

