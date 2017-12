Ha’ en god jul

(Last Updated On: 5. december 2017)

Det er svært, hvis man er fattig, for ikke at sige umuligt, at få råd til at give sine børn en jul som bare tilnærmelsesvis minder om kammeraternes. Antallet af fattige er steget de sidste mange år. I perioden 2006 til 2015 blev antallet af børn i fattige familier på Stevns mere end fordoblet. Siden da har vi fået kontanthjælpsloftet, så tallet er helt sikkert endnu højere i dag.

Kontanthjælpsloftet, blev indført sidste år og betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år, kan bliver skåret op mod 1.000 kroner i deres månedlige ydelse.

SF mener, at Stevns kommune skal hjælpe de kontanthjælpsmodtagere, som er i farezonen for at blive ramt af kontanthjælpsloftet. Det bør ske ved at oprette reelle 225-timers småjobs, eventuelt ved at flere deles om et allerede eksisterende kommunalt job. Det betyder, at de kontanthjælpsmodtagere, som er arbejdsmarkedsparate, vil undgå at blive skåret kraftigt i ydelsen og samtidig få mulighed for at tanke selvtillid og lære at gå på arbejdet.

Alternativet er, at en masse mennesker kan kommer til at stå uden forsørgelse og ryge helt ned på bunden af samfundet.

For de, som har flere komplicerede udfordringer, skal der straks laves en udredningsplan, som sikrer, at de bliver erklæret ikke-arbejdsparate og derfor bliver fritaget for 225-timers reglen og derfor ikke rammes på pengepungen. De skal have en målrettet, håndholdt udredning, som sigter på at løse alle deres problemer – det kan laves med en anden kommune, hvis kompetencerne ikke findes på Stevns.

Målet for indsatserne skal være selvforsørgelse, og vi ønsker at alle – så vidt det er muligt – skal deltage på arbejdsmarkedet i én eller anden form.

Michael Graakjær

Formand SF-Stevns