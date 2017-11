Hårlev Kro genåbner

(Last Updated On: 29. november 2017)

På fredag kommer der atter liv på Hårlev Kro ved stationen. Mette Culmsee har forpagtet restauranten, hvor hun vil servere god gammeldags dansk mad

Hårlev: Det er en flere år gammel drøm, der går i opfyldelse, når Mette Culmsee på fredag den 1. december åbner dørene til »Restaurant Hårlev Kro« med slyngelstue.

– For to år siden undersøgte jeg muligheden for at starte op på kroen, men den gang var det alt for dyrt at overtage. Da de nye ejere, fire lokale par, overtog stedet i sommers tog jeg herned til åbningsreceptionen i august og fortalte om mine idéer. Dem syntes de rigtig godt om, fortæller Mette Culmsee.

Dansk mad med kærlighed

Tre måneder senere er Mette Culmsee nu klar til at gøre sin drøm til virkelighed: At servere gedigen dansk mad lavet med hjertet og med kærlighed.

– Jeg er vokset op med en mormor, der var verdensmester i dansk mad og underviste i dansk madlavning på Husholdningsskolen i Sorø, fortæller den nye forpagter.

Mette Culmsee er oprindeligt udlært blomsterdekoratør – så her vil altid være friske blomster, lover hun. Efter adskillige år som selvstændig skiftede hun blomsterne ud med mad, og har siden blandt andet arbejdet i slagterafdelingen i ISO i København, hos Amandus Ost på Jægersborg Allé i Charlottenlund, i køkkenet på først Rødvig Kro og senest som køkkenchef på Restaurant Harmonien, også i Rødvig.

Dagens ret, ala carte og smørrebrød

Mette Culmsee er tilflytter og har de seneste syv år boet i Hårlev. Nu glæder hun sig til at genåbne byens lokale kro, der har stået tom i over tre år. På fredag åbner hun sammen med sine tre ansatte – en kok, en tjener og en opvasker – dørene op til den nymalede restaurant og dertilhørende slyngelstue.

Menukortet vil bestå af danske retter – »suppe, steg og is« – og udover ala carte kan man også købe dagens ret – såsom hakkebøf med bløde løg, boller i karry, krebinetter med stuvede ærter og gulerødder, blot for at nævne nogle af retterne – til en yderst rimelig pris, som også kan tages med hjem. Dertil kom frokostkortet med klassisk dansk smørrebrød.

– På sigt kunne jeg godt tænke mig at lave de helt gammeldags retter, som min bedsteforældre spiste, fortæller Mette Culmsee, som også har flere andre idéer, heriblandt onsdagsdans, juletræsarrangement, fester for de unge på 40 og andre fester for de helt unge.

Efterlysning

Den nye forpagter vil gerne indrette sit nye sted med inventar fra dengang Hårlev Kro var en rigtig kro. Derfor søger hun efter ting og sager, som har tilhørt kroen.

– Jeg kunne godt tænke mig at få forhistorien tilbage, så hvis nogle har noget stående derhjemme – det kan være et skilt, et askebæger, en vase eller lignende – som engang har stået her på kroen, så håber jeg, at jeg kan få lov at låne det eller få det doneret tilbage til kroen, sige Mette Culmsee.

Åben hele december

I december vil Restaurant Hårlev Kro være åben alle dage fra kl. 11 til 22, søndage kl. 11 til 15. Alle dage vil der være decemberfrokost, og stedet giver den første snaps.

Fredag den 1. december er der åbningsreception fra kl. 11 til 16.30, hvor man kan komme og hilse på kroens nye forpagter.

rmh