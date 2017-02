Hårlev-piger gik videre til liveshow

Hårlev-pigerne Sofia og Julie gik videre i TV 2’s konkurrence »Danmark har talent«. (Foto: TV 2)

Hårlev: Der var glæde på scenen, og mange steder på Stevns, da Julie Herman og Sofia Korff gik videre i tv-programmet »Danmark har talent«.

To multitalenter

I sidste uge fortalte Stevnsbladet hvordan de to multitalenter fra Hårlev både har udgivet en bog og kan danse. Og nu dansede de i primetime videre i konkurrencen.

Til DAGBLADET fortæller Julie Hermann, at det har været svært ikke at røbe at de var gået videre, før programmet var sendt.

Nu er det liveshow

Pigerne vidste det tilbage til før jul. Men nu gælder det liveshowene, og der kan alt ske.

Mon ikke der vil blive sendt rigtigt mange sms-stemmer til Julie og Sofia, der i det meget populære show, kalder sig HotBeautyStuff.