Hårlev skal have parkerings- og rejseanlæg

(Last Updated On: 27. juli 2017)

I den seneste debat om indførelsen af betalingsparkering i Køge pr. 4. september i år, står Thomas Overgaard fast på at boykotte butikkerne i Køge. Det er muligt, at hr. Overgaard mener, at denne metode hjælper.

Det er jeg nu ikke enig i. Ej heller er jeg enig i, at man blander sig i andre kommuneres vedtagelser. Et godt samarbejde og dialog må være vejen frem.

Ja, Køge skal også tænke på de mange, der skal den vej enten med tog eller bil. Når det så er sagt, er jeg meget enig i Mogens Haugaards indlæg.

Thomas har en pointe i, at man igen forøger udgifterne for stevnsboerne. Det skal man ikke. Men i min verden er den fremgangsmåde, som Thomas Overgaard vælger, ikke den bedste måde til at sikre et godt samarbejde i fremtiden.

Socialdemokratiet bryster sig nu af deres forslag omkring et parkerings- og rejseanlæg i Hårlev. Vi har snakket meget om det i HBE-regi, men der sker bare ikke mere, i hvert fald ikke indtil nu.

Nu sender jeg et forslag til Budget 2018 til flertalsgruppen om at afsætte 100.000 kroner til en forundersøgelse til et parkerings- og rejseanlæg i Hårlev, som går ud på, at parkeringspladsen overfor stationen og den gamle busvendeplads bliver omdannet til et sikret anlæg. Det kræver så et nyt sted til lastbilparkering.

Med sådan et anlæg kunne man indtænke forskellige serviceydelser: Autoreparationer, bestilling af indkøbsvarer, lånecykler og sikkert også mange andre gode ting, som Hårlev kunne tilbyde. »Service i top og alt sammen mens man er på job«.

Venligst

Johnny Andersen, Hårlev

Kandidat for Nyt Stevns