Hæv den grønne overligger

(Last Updated On: 19. juni 2017)

Radikale har gennem mange år arbejdet målrettet for at hæve den grønne overligger.

For eksempel har vi i Stevns Kommune fået vedtaget ikke at investere kommunens penge i firmaer, som producerer fossile brændsler. Vi har arbejdet for at bevare vores kystzoner tilgængelige og uspolerede, for mindre slåning af grøftekanterne og grønne spredningskorridorer, for mere natur og bedre muligheder for at bevæge sig igennem det åbne land under hensyn til vores gamle kulturlandskab. Vi har arbejdet for at få lavet en klima- og energipolitik og for blandt andet ladestandere til elbiler. Vi har arbejdet for forbedring, genåbning og genslyngning af vandløb og for grønt og klimavenligt byggeri. Vi har arbejdet for mere cirkulær økonomi i kommunens indkøbspolitik, for en mere ambitiøs og grøn erhvervspolitik og meget andet.

Disse ting kæmper vi fortsat for og søger hele tiden at udvikle realistiske og langsigtede tiltag for i samarbejde med borgerne og de andre partier at give Stevns en grønnere profil. Det kræver et flertal, og at man er villig til kompromiser – ellers sker der intet.

Vi er en smule forbløffede – ikke over at Å, Ø og SF har valgt at gå sammen, men over at de havde så travlt med en udmelding om valgforbund, at det ikke kunne vente til efter det aftalte fællesmøde søndag den 18. juni. Et møde, som SF tog initiativ til. Det signalerer ikke stor grad af åbenhed og vilje til at finde fælles fodslag. Det er ærgerligt for den grønne dagsorden. Jeg vil derfor opfordre til, at de partier, som ønsker at Stevns får en stærkere, grøn profil, kæmper med hinanden frem for mod hinanden.

Radikale er en grøn stemme, som står for bredt samarbejde, viljen til at tage ansvar og til at lytte til borgerne for at finde løsninger. Vi glæder os til at præsentere jer alle for et ambitiøst valgprogram efter sommerferien. Retningen er allerede sat – den er grøn og socialliberal.

Line Krogh Lay

Borgmesterkandidat Radikale Stevns