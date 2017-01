Magleby: Ved at bryde et stuevindue op – havedøren var ligeledes forsøgt brudt op – lykkedes det en indbrudstyv at komme ind i en ejendom på Smedevænget.

Gerningsmanden har i stuen åbnet kommodeskuffe.

Der er ifølge politirapporten stjålet en rosaguld halskæde med hvide sten.

Indbruddet er sket i perioden onsdag den 18. januar kl. 18.30 og lørdag den 21. januar kl. 19.