Han er indbegrebet af den gode historie

(Last Updated On: 15. november 2017)

Dagbladets stevnsjournalist fylder 60 år

Dagbladets journalist kan spille på hele tastaturets tangenter fra sit kontor, som han ønsker skal ligne en dagligstue. (Foto: Klaus Slavensky)

Fødselsdagsportræt: Selv om Henrik Fisker er født i den mørke tid, er han et menneske med et lyst og ærligt sind. Måske fordi han har fødselsdagen, 19. november, til fælles med lysende stjerner, som Indira Gandhi og Bertel Thorvaldsen.

Fra begyndelsen var ordet

Henrik er søn af valgmenighedspræsterne Per Fisker og Bodil Nordentoft, og han blev født i Aarhus.

Det var samme dag, der blev holdt modeshow i Århushallen med kreationer af den 21-årige Yves Saint Laurent fra Dior i Paris, hvortil statsminister H.C. Hansen var på vej for at åbne en færøudstilling. Samme dag havde arbejdsgivere og fagbevægelsen forhandlinger om at nedsætte arbejdstiden fra 48 til 45 ugentlige timer, og efter arbejdstid spillede Osvald Helmuth “Den politiske kandestøber” på Folketeatret i København. USA forsøgte at få NATO-landene til at huse atomvåben, og Over There udgav Richard Wright bogen “White Man, Listen”.

Alle disse stikord kan forklare et og andet om Henrik Fiskers videre skæbne. For interesse for verdens begivenheder har drevet hans journalistiske virke, siden han var “græsrodsjournalist” på avisen Fyn i 1970’erne. Det var efter skoleavisen, for Henrik har, siden han var dreng, vidst, at han levede bedst foran et tastatur.

Dansk og historie var tidligt yndlingsfagene, og fortællingen var i højsædet i barndomshjemmet, som foruden Aarhus også var i Fjaltring, på Mors og siden Odense og Stevns.

Fire år her og fire år der

Rodløs, nomade, vagabond? Måske, men i den positive betydning. Ung, balstyrisk, rejselysten?

Absolut, og den unge Henriks ambitioner var store. Skolebyggeri i Indien i 1980. Hovedopgave på Journalisthøjskolen om Tanzania, hvilket der kom en bog ud af.

En fireårs periode på Holbæk Amts Venstreblad blev afløst af four more years på Grønlands Radio i Nuuk, 1986 til 1990, med at producere dansksprogede magasinprogrammer om et land i rivende udvikling i Hjemmestyrets første pionerår.

Så kaldte rygsækken igen, og sammen med fruen, Hanne, gik turen tilbage til Indien og videre til Thailand.

Det var en bagage, som headhuntede ham til Kristeligt Dagblad, hvor han de næste fire år blandt andet skabte anerkendelse om tillægget “Danmark og Den Tredje Verden”, et ry, der fulgte ham i ulandsjournalisternes faglige forening, Nairobi-Klubben.

Endnu et skift, endnu fire år, og denne gang i Folkekirkens Nødhjælp, hvor han kunne bruge sine sproglige formidlingsrevner og få mættet sin rejselyst til alverdens lande.

Tillidsvækkende journalist

Det rejsende journalistarbejde er hårdt for familielivet, så fireårs jobbene blev til fast ansættelse som stevnsskribent på Dagbladet, med pc på et kontor med grønne planter, æbler i fad, spændende kunst og familieportrætter på væggene.

Den stolte familiefar har opdraget sine to børn til at stå på egne ben og stille kritiske spørgsmål til alt det, som de ikke umiddelbart forstår. Lasse læser medicin, og Line øver sig i at blive skuespiller.

“Jeg vil have et arbejdsrum, som ligner en dagligstue.” Klogt valg, fordi en ambitiøs bladmand bruger meget tid på at opbygge læsertillid, kildetryghed; fairness og viden om lokalsamfundet.

Men døgnet er heldigvis længere end arbejdstiden, så Henrik er også aktiv i Herfølge Borgerforening og sågar brummer i Herfølgekoret.

Henrik Fiskers sproglige musikalitet holder hans læsere af. “Man skal kunne være sit arbejde bekendt” lyder hans mantra, og hans kolleger kan skrive under på, at Henrik er mester i grundig research.

Ligesom med den vidensbank, som han har opbygget gennem 19 års dækning af stort og småt for Dagbladet.

Henrik er den politiske kommentator, den etiske analytiker, den fortrolige iagttager, den taktfulde interviewer, og så har han været med hele vejen fra skrivemaskinen til de sociale medier.

Altid med integriteten i behold.

Principfast prioritering og vinkling. Kildekritisk og uafhængig formidling. Det er opskriften på den gode historie. Og det er opskriften på fødselaren Henrik Fisker.

sky