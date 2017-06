Han trimmer Stevns dag og nat, året rundt

(Last Updated On: 8. juni 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 23 besøger vi kommunens Materielgård

Kommunen er også Nicklas

“Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sin sko et bånd, det er såmænd Jens Vejmand”. De fleste kender Jeppe

Aakjærs og Carl Nielsens sang fra 1907. Det var dengang, og dog. Vejmanden findes endnu. Titlen er nu specialarbejder, og arbejdspladsen er kommunens

Materielgård. Og det er en omfattende virksomhed, som aldrig står stille.

Kerneopgaven er pleje og udvikling af de kommunale arealer. De skal fremstå pæne og velholdte, uanset sæson og vejr.

Et væld af opgaver

Nicklas Bornhøft på 25 år er en af Materielgårdens 18 ansatte. 17 mand og en kvinde, heraf en mand fast på værkstedet, for der er meget materiel, der til stadighed skal repareres og gøres klar til brug. Disse kommunefolk har et væld af opgaver. Her er blot et lille udpluk af den service, de yder: Oprensning af gadekær, spuling af kloaker, opsætning af vejskilte, klipning af rabatter, fejning af veje og stier, særlige indsatser ved stormfloder.

Stevns Kommune har 400 km offentlig vej. Om sommeren er der fokus på de grønne driftsopgaver, om vinteren skal medarbejderne stå til rådighed på alle tider af døgnet inden for ca. 30 min.

– Jeg kan bare så godt lide dette arbejde, kommer det overbevisende fra Nicklas. Han er på vej til gadekæret i Frøslev. Der skal klippes buske, som derefter forvandles til flis, der kan bruges som jorddække.

Nicklas har været på Materielgården i et år. De syv forgangne år har han blandt andet kørt med stilladser til musikfestivaler, racerløb og lignende begivenheder. Så han er ikke bange for højder, hvilket er en fordel, når man skal beskære høje træer.

– Jeg havde i forvejen stort kørekort, fortæller Nicklas, der mener, at han har flair for at køre entreprenør- og gartnermaskiner.

– Det er skønt at køre med maskiner. Jeg har lært at bakse med traktor med både sneplov og kost. Det er et arbejde, der hele tiden udvikler sig.

Borgerne giver skulderklap

Hver dag har nye opgaver, som fordeles blandt Nicklas og hans kolleger. Nogle skal til Byskoven for at klippe hæk, andre til Store Heddinge for at trimme græsset, andre igen til Sundhedscentret for at fjerne visne blade.

Nicklas er nået til Frøslev, bilen bakkes på plads, flismaskinen indstilles, og høreværnet findes frem. Kort efter flyver de ituskårne grene gennem luften som æbleblomster i blæsevejr. Akkompagneret af fuglefløjt og grisehyl fra en nærliggende gård. Området ved gadekæret forvandles. Mere lys, mere luft, mere idyl.

– Folk kommer ofte og roser os og kommenterer positivt på vores arbejde, beretter Nicklas og tilføjer:

– Nogen gange beder de om hjælp til at klippe en hæk eller sådan noget, men den går ikke. Det er ikke kommunens opgave.

Men Materielgården samarbejder med borgerne på mange andre måder. Hvis man f.eks. ser væltede træer, bjørneklo eller oversvømmelse kan man kontakte

Teknik & Miljø, og så bliver der gjort noget ved det. Det gælder også, hvis man opdager et dødt dyr på kommunens gader og veje, så henter Materielgårdens folk det og sørger for destruktion af dyret.

Elsker lyden af en motorsav

Nicklas er et tilfreds menneske og udstråler venlighed. En af hans drømme er opfyldt med 10 måneder gamle Laura, en anden er at komme til at køre den helt store traktor, der bruges til rabatklipning. Jo, han har noget med maskiner.

– Jeg nyder at høre lyden af motorsaven, det gør mig i godt humør, siger han i et stille smil. Han har måske ikke altid været mønstereleven, hvem har det? Men han har fundet et miljø, hvor han trives. På Stevns, hvor familien har boet i flere generationer. Som yngre tog han ikke til Køge, for “der er masser af steder at tage hen” i hjembyen. Det er nok at være sammen med vennerne, og så er han lidt forfalden til gamle danske film.

Og skovens grønne træer

Måske ikke så svært at se en indre Poul Reichhardt i Nicklas, der sagte synger: “Er du dus med himlens fugle …”

Nicklas har forårsslået det kommunale græs, og senere skal der efterårsslås for at sikre gode oversigtsforhold på vejene ved skolestart. Der skal også repareres på belægninger og rettes af på sunkne fortovsfliser.

– Det er dejligt med det afvekslende arbejde. Der er ikke to dage, som er ens, lyder det oprigtigt fra Nicklas.

Det kan godt være, at Jens Hansen har en bondegård, og der er pruh pruh her, og pruh pruh der, men Nicklas har hele Stevns. Og han sætter en ære i at vedligeholde de kommunale arealer.

Nicklas Bornhøft er ikke Jens Vejmand, men de har begge vores taknemmelighed: “Så jævned han for andre den vanskelige vej.”

sky

Fakta om Materielgården:

Materielgårdens budget er på 11,5 millioner kroner i 2017.

Der er 18 ansatte.

Kilde: Stevns Kommune

Tidligere artikler i serien: