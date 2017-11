Handling bag ordene?

Svar til Bonna Danielsen (Last Updated On: 9. november 2017)Kære Bonna Jeg kender din frustration over den behandling, som du udsættes for af Stevns kommune i forbindelse med din […]

Vrede gamle mænd! (Last Updated On: 10. november 2017)Da det latterlige »formandsopgør« kørte for fuld skrue i juni 2014, var Venstre-Stevns, som én af de allerførste, til at […]