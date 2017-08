Har ikke kaldt vælgere for pøbel

(Last Updated On: 8. august 2017)

Stevnsbladet har citeret mig for at have kaldt en gruppe borgere i Vallø by for pøbel. Det er nu ikke korrekt.

Det er rigtigt, at en debat om en ny udstykning i Vallø by affødte min bemærkning. Men det var en lille bid af et længere indlæg, som handlede om demokrati og udviklingen af Stevns kommune. Min bemærkning var ment som en generel betragtning og var ikke møntet på nogle borgere i Vallø by.

Hvis man læser Dagbladets dækning af samme møde – og min bemærkning – så får man en mere nuanceret og korrekt gengivelse.

Steen Nielsen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet