Har ikke kaldt vælgere for Pøbel

(Last Updated On: 10. juli 2017)

I sidste uge havde Stevnsbladet en lille reportage fra juni måneds møde i kommunalbestyrelsen. Her citerer Stevnsbladet mig for at have kaldt en gruppe borgere i Vallø by for pøbel. Det er nu ikke korrekt. Det er rigtigt, at en debat om en ny udstykning i Vallø by affødte min bemærkning. Men det var en lille bid af et længere indlæg, som handlede om demokrati og udviklingen af Stevns kommune. Min bemærkning var ment som en generel betragtning og var ikke møntet på nogle borgere i Vallø by.

Mit indlæg handlede om den befolkningstilvækst, Stevns oplever i øjeblikket. Jeg gjorde mine politiske kolleger og de fremmødte borgere opmærksom på, at vi ikke skal mange år tilbage, før det så helt anderledes ud.

Der fik vi kommunalpolitikere fremlagt dystre tal for befolkningsudviklingen. Det gik en vej – ned. Det ville betyde færre børn i daginstitutionerne, færre børn i skolerne, færre kunder i butikkerne, færre medlemmer i foreningslivet etc. – altså en negativ spiral.

Den er vi heldigvis ude af. Det går den rigtige vej for Stevns, og det synes jeg, vi skal glæde os over.

Steen Nielsen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet