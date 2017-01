Har passet på fremtiden i fem årtier

Leder i Børnecentret Erikstrup, Bente Jacobsen Amkær, har passet vores børn i 48 år.

Bente Jacobsen Amkær har i over 48 år holdt to generationer af Stevns børn i hånden. Hun har sidste arbejdsdag i Børnecentret Erikstrup den 27. januar 2017. (Fotos: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Nu er det slut med at holde de små i hånden. Efter 48 års arbejde med børn, heraf de sidste 30 år som leder i Børnecentret Erikstrup, stopper Bente Jacobsen Amkær sin livsdrøm.

At arbejde med de små rollinger mellem 0-6 år.

Det lokale engagement

Allerede som 17-årig var det pædagogikken som trak. Bente Amkær kommer fra Frøslev, som før kommunalreformen i 1970, lå i Stevns Herred.

Så hun er lokal i bedste forstand, selvom hun som ung i Skagen, flirtede med artitekfaget.

Det blev Slagelse Seminarium der vandt, og efter en tre-årig uddannelse blev Bente Amkær en af de første pædagoger efter den nye ordning i 1972. Der var gang i kommunernes udbygning og behovet for daginstitutioner var stort. Samtidig fik den nygifte Bentes mand job i Rødvig.

Årsag og virkning faldt på plads. Bente Amkær startede i Egestræde, hvor der dengang var både formiddags- og eftermiddagshold.

Den startede som ’Kronprinsesse Louises Børnely i 1876, og kunne fejre jubilæum mens Bente Amkær var der i 1976.

Nu er det Bentes tur til at være jubilar som afholdt pædagog gennem næsten 50 år.

Børnepolitik før og nu

Hvad er der sket i disse mange år? Med børns adfærd, med pædagogikken, med forældresamarbejdet og ikke mindst med børnepolitikken?

Bente Amkær har været med hele vejen fra 1970’ernes lilla tørklæder til managementkulturen i nullerne.

– Det har været en fantastisk tid, men også frustrerende ind imellem, fortæller Bente Amkær, og uddyber:

– Da jeg startede som leder, blev alt hvad jeg lavede, nærmest kontrolleret på rådhuset. Så kom perioden med selvforvaltning, hvor den enkelte daginsitutionsleder havde mulighed for selv at organisere og økonomisere med budgetmidlerne, og i løbet af de seneste år, er det igen blevet mere centraliseret, bare på en lidt anden måde.

De vigtigste år

Bente Amkær vil helst tale om hverdagen med børnene. Også den har forandret sig siden farmor var dreng.

Der er kommet en hel del mere lovgivning på området, men også massevis af forskning, som viser, at de første seks år i vores liv, er de vigtigste.

– Det er HER, det forebyggende arbejde SKAL gøres!, siger Bente Amkær med versaler. Det afspejler sig desværre ikke i de tildelte ressourcer.

– Det har været bedre. Vi har haft mere tid til at sørge for børnenes basale behov, og endda lidt til, fastslår Bente Amkær.

Råd om børneopdragelse

Børneopdragelse! Der findes næsten mere litteratur om dette emne end kogebøger. Og Bente Amkær har godt styr på dette, men har heldigvis kunne omsætte teorien i praktisk erfaring.

– Der har altid været dejlige børn, og lidt vanskelige unger. Det samme med forældre. Der er forældre, som har svært ved at sætte rammer.

Nogle er konfliktsky og glemmer at sige, at det er ’mig’ som bestemmer. Det må man godt, pointerer den erfarne institutionsleder.

– Det er godt med faste rutiner. Børn har ikke godt af, at blive forvirrede ved at skulle forholde sig til alle mulige ting. De skal have overskud til at udvikle sig. Det er en hjælp for de små, at de voksne sætter rammer. Det gør vi her på institutionen.

Håb om forbedringer

Der er kommet nye udfordringer i Børnecentret Erikstrup. Der er børn som oplever sorg ved skilsmisser eller ved at miste f.eks. bedsteforældre.

Der er børn og forældre med en anden kulturbaggrund. Bente Amkær er derfor glad for det kommunale tværfaglige team, hvor man kan støtte hinanden.

– Men desværre har vi ikke fået nok hjælp til det ekstra arbejde der følger med nye opgaver, siger Bente Amkær, og tilføjer:

– Det er mit håb at dette fantastisk vigtige område får større bevågenhed. At 0-6 års området får bedre vilkår i fremtiden. At det får højere politisk prioritet, slutter hun.

Sidste arbejdsdag 27. januar

Bente Jacobsen Amkær har guidet sig selv og sine medarbejdere gennem tre værdier: nærvær, troværdighed og tryghed. Det synes som om det er lykkedes.

Forældre, der har set meddelelsen om Bentes afgang på Erikstrups opslagstavle, har i hvert fald været så tilfredse med indsatsen, at de fortalte Stevnsbladet om at 48 års omsorg for de mindste, stopper med sidste arbejdsdag den 27. januar.

Bagefter står den først på ferie, og så er der vist allerede planlagt frivilligt arbejde hist og pist. Og hvis det ikke rækker, så er der de 14 børnebørn, som nok vil elske at få en erfaren og kærlig pædagog for sig selv.

