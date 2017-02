Har Stevns en klima- og energipolitik?

Hårlev: Sidste år blev verdens lande enige om den internationale klimaaftale, der skal bremse den globale opvarmning.

Danmark deltager i en række internationale fora for klimasamarbejde. I FN forhandler Danmark gennem EU i de internationale klimaforhandlinger.

Klima- og energigruppen Stevns sætter også fokus på dette livsvigtige emne. Derfor afholdes et åbent bestyrelsesmøde onsdag den 15. februar med temaet: Hvad er Stevns Kommunes klima- og energipolitik?

Viceborgmester i krydsild

Det vil kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, viceborgmester og formand for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen, holde oplæg om, på et åbent møde i Klima- og Energigruppen Stevns i Frivillighedscentret i Hårlev.

På mødet bliver det muligt at få styr på, hvilke klima- og energiplaner og strategier, der er vedtaget i kommunalbestyrelsen, og som er styrende for de initiativer, der skal tages indtil 2020.

– Varpelev-projektet spiller en betydelig rolle, og om det bliver en realitet, er nok tvivlsomt, siger Klima- og Energigruppens formand Birgit Smedegård Olesen.

Fokus på hele værdikæden

Klimagruppens formand forklarer, at det af planen fremgår det, hvilke initiativer kommunalbestyrelsen har opstillet for at hele værdikæden: borgerne, erhvervslivet og kommunen kan styrkes for at nedbringe energiforbruget og øge fokus på vedvarende energi.

– Kommunen ønsker også at styrke lokalområderne, turismen og lokale virksomheder, slutter Birgit Smedegård Olesen.

Ikke kun for eksperter

Man behøver ikke have forstand på CO2, temperatur, nedbør, vindforhold, evapotranspiration eller havstrømme.

Alle er velkomne til at komme og høre og diskutere ovenstående. sky