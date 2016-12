På friskolen i Rødvig den 14. december var der borgermøde om den kommende hal i Rødvig.

Der var indlæg fra flere politikere ved denne lejlighed, men det var fremlæggelsen fra borgerforeningen, der virkelig gjorde indtryk.

Hatten af for en rigtig god fremlæggelse, hvor det var tydeligt, at Rødvig Borgerforening har lavet et kæmpe stykke arbejde for at få hallen i Rødvig.

Tillykke til foreningen og Rødvig.

Morten Vilmer

Vesterbro 19

Store Heddinge