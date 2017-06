HBE starter underskriftsindsamling for kvartersdrift

(Last Updated On: 21. juni 2017)

Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) vedtog på seneste bestyrelsesmøde at starte en underskriftsindsamling for at bevare 15-minutters driften på Østbanen fra Hårlev til Køge.

– 15-minutters driften betyder rigtig meget for byens udvikling og måske især for tilflytning til byen. Der er mange ting, som står på spil: Den positive udvikling med byggeri i begge ender af Hovedgaden og dermed flere indbyggere i Hårlev. Det er til gavn for den vækst, som byens handlende har brug for, ligesom det vil styrke Hotherskolen, børnehaven og det lokale idrætsliv. Vi håber på, at der snart kommer gang i erhvervsområdet og dermed flere arbejdespladser, siger foreningens formand, Johnny Andersen.

Udviklingsplanen omkring banen med et parkerings- eller rejseanlæg, hvor de mange pendlere kan holde med deres bil og tage toget til København på 39 minutter, planen der er ved at blive sat i gang med en gangbro over banen og den forskønnelse af Stationsvej og liv i kroen igen med mere, er alle tiltag, som foreningen arbejder med i øjeblikket.

– Vi går nu i gang med at undersøge de tekniske muligheder for at fastholde 15-minutters drift fra Hårlev i en plan med et tog til Roskilde. Det må kunne lade sig planlægge, tænker vi, uden at vi på nuværende tidspunkt kender til alle reglerne omkring togdrift og sikkerhed. 15-minutters drift vil også medvirke til at flytte biler væk fra vores veje. Selvom vi håber meget på en statsvej, der vil åbne Stevns kommune, vil sagsbehandling og anlæg af en sådan tage mellem 5 og 10 år, siger formanden.

Lister til underskriftsindsamlingen bliver lagt ud i byens butikker i de nærmeste dage. Man kan også henvende sig til Johnny Andersen, Hovedgaden 1C eller skrive en e-mail til cykeljohnny@live.dk.

rmh

(Pressefoto)