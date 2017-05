Historisk stærkt V-regionshold

(Last Updated On: 2. maj 2017)

Venstres kandidater til regionsvalget blev forleden opstillet på et velbesøgt møde i Sorø. Venstre stiller i alt med 33 stærke kandidater, som kommer rundt om fra hele vores store region. Der er således mindst én kandidat fra hver af regionens 17 kommuner – således også fra Stevns kommune.

Aldersmæssigt spreder kandidatfeltet sig fra 18 år til over 70 år. Der er erfaringer fra mange brancher og baggrunde. Der er for eksempel ledere fra både det offentlige og private. Der er SSA’er, sygeplejersker og en politimand. Der er officerer og en skoleleder. Der er en gymnasieelev, landmænd, PhD’er osv. Det er med andre ord kandidater, som kan repræsenterer mange forskellige befolkningsgruppers ønsker og prioriteringer.

En af de vigtigste områder, der vil betyde meget for den service, som det offentlige kan levere til borgerne, er samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og folketing. Vi skal undgå kassetænkning, og undgå at borgerne bliver kastebold mellem systemerne. Derfor er det også vigtigt, at Venstres kandidatfelt til regionsvalget kan tilbyde vælgerne adskillige kandidater med kommunal erfaring, herunder som borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd. Der er heldigvis også ti af Venstre nuværende regionsrådsmedlemmer, der genopstiller, ligesom vi har kandidater, herunder jeg selv, med stor erfaring fra Folketinget.

Vi kan med andre ord binde arbejdet sammen i regionsrådet, så vi ser ud over »strukturerne«, og i stedet har øje for hvilken service, der tjener borgerne bedst.

Regionen skal være mere end »blot« en administration, der tager sig af sygehusdriften. Vi skal være en landsdel, der på tværs af geografiske og politiske skel kan løfte i flok. For kan man stå sammen lokalt og regionalt, står man så meget desto stærkere, når der skal føres forhandlinger med regering og Folketing om for eksempel økonomirammen, specialeplan, uddannelsespladser, infrastrukturprojekter og så videre. Det er alt sammen rammer, som kommer »ude fra«, men som regionens borgere skal leve under og leve med.

Venstres regionshold er således klar til at tage regionen til næste niveau. Vi har mod til endnu mere, og vi står sammen om Region Sjælland.

Jacob Jensen (V)

MF og kandidat til Regionsrådsformand i Region Sjælland