(Last Updated On: 30. august 2017)

Hellested: Borgerforeningen i Hellested afholder et ganske særligt arrangement lørdag den 2. september. Her indvies to historiske mindetavler over Hellested Fattighus.

Der er tale ved arkivleder Erik Mouritsen fra Stevns Lokalhistoriske Arkiv, for det er fortiden der bliver vakt til live.

Tavler fundet i 1989

Hellested hospital blev oprettet i 1780, og var fra 1823 hjemsted for fattige enker og enkemænd fra grevskabet Bregentved. Hospitalet, som lå på Peder Syv Vej i Hellested blev nedlagt i 1919.

Under restaurering af huset i 1989 dukkede en hvid marmorplade op i en væg. En anden tilsvarende stor mindetavle med inskription på tysk var indmuret i et hønsehus.

Hvidtøl og fedtemadder

Formanden for Hellested Borgerforening, Anne-Grethe Mathiesen, fortæller at højtideligheden foregår ved Hellested Kirke på Peder Syv Vej 5.

– Vi byder på mørkt hvidtøl og små fedtemadder, for at holde os i fattighusets ånd, fortæller hun skælmsk, hvilket er et udtryk, som Ordbog over det danske Sprog kan spore tilbage til 1724, før mindetavlernes tid.

sky