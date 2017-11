Hjælp til slidte og skæve vejskilte

(Last Updated On: 30. november 2017)

Må man overhale her eller ej? Her er et eksempel på et slidt vejskilt, som skal udskiftes. (Foto: Vej & Materielgården)

Stevns: Nogle gange kommer f.eks. en lastbil på tæt på et vejskilt, og vups er det bøjet, væltet eller ulæseligt.

De fleste af os kender nok til beskadigede vejskilte i vores nærområde, og nu vil kommunens Vej & Materielgården gøre noget ved det.

Gule bånd viser proces

Leder af Vej & Materielgård, Jacob Asbjørn Jacobsen, oplyser, at man i den kommende tid vil udføre et forsøg med mærkning af det vejudstyr, som er registreret til udskiftning.

– I forbindelse med en påkørsel af f.eks. vejskilte, som er nedslidte eller defekte, vil vi mærke udstyret med et gult bånd for at vise, at udstyret er bestilt til udskiftning.

På denne måde kan vi signalere at udstyret er bestilt og borgeren kan se, at vi er i gang med udskiftningen, fortæller Jacob Asbjørn Jacobsen.

Giv besked om skader

Vej & Materielgård vil også meget gerne have at vide, hvis der er udstyr, som er beskadiget.

Det kan bl.a. gøres på en formular, som kan findes på: stevns.dk/formularer/anmeld-til-teknik-miljoe

Her kan borgerne beskrive hvad der er beskadiget, og hvor folkene fra Vej & Materielgård skal køre hen. Jacob Asbjørn Jacobsen modtager også gerne billeder, så vejfolkene kan se, hvad der er galt.

– Gerne både billeder, der er taget tæt på og lidt på afstand. På den måde kan vi allerede hjemmefra vurdere skadens omfang, og hvad der skal til for at udbedre den, slutter vejchefen.

sky