Hjem fra spejderlejr med nye venskaber

(Last Updated On: 31. juli 2017)

Sønderborg: – Visionen for Spejdernes Lejr 2017 er, at vi vil sætte spor i os selv, hinanden og omverdenen. Hos Vallø og Stevns Nord kom det rent faktisk til udtryk ved, at de inviterede den tyske gruppe: Ostgoten fra Uerdingen til middag, fortæller Kirsten Mostrup, der er gruppeleder for De Grønne Pigespejdere i Haslev.

Menuen bestod af chili con carne lavet over bål på en kæmpe wok.

Spejderne hyggede sig rigtigt sammen. Max fra Uerdingen og Maria og Barbara fra Vallø var enige om, at noget af det bedste ved lejren var at få nye venskaber. De håbede, at de kunne mødes igen. Der er også mulighed for, at deres ønske kan gå i opfyldelse, for Franz der er leder i Vallø fortalte, at de gerne ville udbygge venskabet med den tyske gruppe. Så måske kan det blive til et besøg på en tysk spejderlejr et af de kommende år.

Disse fællesskaber, både mellem spejderne i grupperne, grupperne imellem og mellem spejdergrupper fra flere lande, er vigtige elementer i spejderarbejdet. En helt ny undersøgelse fra Epinion for Spejdernes Lejr viser, at 77 procent af danskerne forbinder spejder med fællesskab. Derudover viser undersøgelsen, at det er venskaber og fysisk aktivitet, som danske forældre vægter højest, når de skal vælge fritidsaktiviteter til deres børn. Begge disse parametre var vigtige ved dagens fællesspisning. Det har sat spor i de unge spejdere. De har fået en oplevelse, de aldrig glemmer.

(Fotos: Kirsten Mostrup)