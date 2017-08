Var hjemme da huset brød i brand

(Last Updated On: 28. august 2017)

Endeslev: Natten mellem søndag den 27. og mandag den 28. august klokken 02.27 modtog politiet via alarm 112 melding om ildebrand i et stuehus på Alminde i Endeslev.

Brandvæsen og politi rykkede ud til stedet, hvor beboerne – en 40-årig kvinde og en 53-årig mand – var kommet ud af huset og i sikkerhed.

Branden havde så godt fat, at brandvæsnet vurderede, at der var risiko for, at branden kunne sprede sig til nabohuset. Derfor blev naboerne også evakueret. Det lykkedes dog relativt hurtigt for brandvæsnet at få spredningsrisikoen elimineret, hvorfor naboerne efter cirka 45 minutter kunne gå i seng igen.

Hunden nåede ikke ud

De to beboere blev begge kørt til skadestuen til kontrol for eventuel røgforgiftning, og manden modtog behandling for mindre brandskade på armen.

En hund blev ikke reddet ud og indebrændte.

Det meste af huset udbrændte, og den resterende del fik omfattende røg- og sodskader. Politiet har mistanke om, at en mulig fejl i elinstallationen er årsag til branden. Det skal nu undersøges nærmere.

