Hør mere om det nye besøgscenter i Boesdal

Verdensarv Stevns (tidligere USK), Østsjællands Museum og Stevns Kommune inviterer igen til verdensarvsdag – temaet er denne gang det nye besøgscenter i Boesdal

(Arkivfoto)

RØDVIG: Mød den nye verdensarvsorganisation, Verdensarv Stevns (tidligere Udviklingsgruppen Stevns Klint) og bliv klogere på den nye turismestrategi for Stevns og planerne for et nyt besøgscenter i Boesdal.

Desuden bliver der fælles vandring – en såkaldt walk-and-talk – ad Trampestien til Boesdal, en lille overraskelse i Pyramiden, og en skål varm suppe at runde dagen af på, når deltagerne er vel tilbage på friskolen.

Verdensarvsdag, som afholdes onsdag den 28. september kl. 16.30 til 19.30, er gratis og gennemføres uanset vejr. Tilmelding er nødvendig og skal ske på info@stevnsklint.org senest den 22. september kl. 12.

Program:

16.30-17.30 Intro på Stevns Friskole Vemmetoftevej 6, 4673 Rødvig

Kort om den nye verdensarvorganisation, Verdensarv Stevns

Tallene bag besøgscentret. Oplæg om den nye forretningsanalyse for det nye besøgscenter, BARK Rådgivning (tidligere Dansk Bygningsarv)

Fremtidens turisme på Stevns. Præsentation af ny turismestrategi, BARK Rådgivning

17.30-18.00 Vandring langs klinten til Boesdal Kalkbrud. Mød teamet bag verdensarven og hør hvad der sker lige nu, under turen langs Trampestien.

Bliv partner med verdensarven – nyt partnerprogram: Naja Habermann, Site Manager, Verdensarv Stevns

Ny forvaltningsplan for verdensarven: Tine Jensen, Natur- og miljømedarbejder, Stevns Kommune

Besøgscenter i Boesdal: Lilian Schmidt, Kommuneplanlægger, Stevns Kommune

Trappeprojekt ved Stevns Fyr: Morten Svarre Andersen, Kultur- og Fritidskonsulent, Stevns Kommune

Verdensarvsformidling indtil besøgscentret åbner: Dorte Pedersen, Verdensarvsformidler, Østsjællands Museum

Fiskeler for alle – nye projekter i Højerup og Boesdal: Jesper Milàn, museumsinspektør, Østsjællands Museum

Arrangementet afsluttes med varm suppe på Stevns Friskole