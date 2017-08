Høstgilde og familiedag

(Last Updated On: 16. august 2017)

Klippinge: Høst og gilde hører sammen. Det gør det hvert år, og det gør det også i Klippinge lørdag den 19. august. Fra kl. 10 er der havetraktorvæddeløb, kokassebingo og dækkast. Der er også gadeboldsturnering, badminton og snobrød. Madboden er åben fra kl. 11:30.

Alt sammen arrangeret af Nordstevns Gymnastik & Idrætsforening.

Foreningen har også en »kiggekø« ved krydset Klippinge/Magleby på samvittigheden. Hvorfor? Fordi der kun er to høstballe-fest-figurer i år. Bent og Magda. Formanden for Betina Brixtofte for NGI’s familiedag oplyser, at ’børnene’ Charlotte er ude at rejse, og Betina er på efterskole. Så Magda og Bent glæder sig til rigtig mange gæster på lørdag den 19. august.

