Hold munden lukket! Bier forude.

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Kampagne for biernes overlevelse på Stevns

Klippinge: Den opmærksomme trafikant har sikkert set de mystiske skilte uden for Klippinge. »Vis hensyn – bier på arbejde« står der.

Bagmanden skal ikke findes hos en humoristisk stevnsbo, men i frøavlerfirmaet DLF. Og baggrunden er alvorlig, idet bibestanden de seneste år har været ramt af bidød.

Sværm af bier på vej

Bier er uundværlige for menneskers fødevareproduktion, og det er vigtigt at imødegå bidødeligheden, fordi bierne er nogle af vores primære bestøvere.

På markerne uden for Klippinge har DLF sået hvidkløver og når de snart blomstrer, så vil bierne sværme over Bjælkerupvej.

– Så det er både af hensyn til bier, bilister og cyklister, forklarer informationschef Stig Oddershede fra DLF, og tilføjer:

– Så hold munden lukket.

Bier er en truet art

Stig Oddershede er åbenlyst glad for blomster og bier og hvad deraf følger. Han håber at trafikanterne vil tage hensyn til disse lavtflyvende arbejdere, så der ikke klaskes for mange af dem på bilruderne.

Der er sikkert mange dygtige biavlere på Stevns, der bakker op om DLFs opfordring, så det underfundige skilt bør tages alvorligt i de kommende uger.

Bierne har nemlig problemer nok endda. Ifølge lektor Annette Bruun Jensen på Københavns Universitet, er der tre hovedårsager til bidøden, som handler om pesticider, fødevaregrundlag og biernes sygdomme, alle tre forhold har betydning for biernes sundhed og dermed biavlen i Danmark.

Så for biernes og for den dejlige honnings skyld: Let’s Be Careful Out There.

sky