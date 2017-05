Hotel Stevns er familiens samlingspunkt

(Last Updated On: 24. maj 2017)

Ling og Young kan snart fejre femten års jubilæum som forpagtere af Hotel Stevns

Familien er samlet i restauranten. Fra venstre ses Yong, Ling, Nicole og Oscar, mens lillesøster Jessie står forrest. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Den 1. juni 2002 flyttede en ny familie ind på Hotel Stevns. Det kinesiske par Yong Xu og Ling Lin overtog lejemålet efter ægteparret Gunnar og Marianne Thomsen, der i en årrække drev krostue og hotel i den gamle, fredede postholdergård i Algade 2.

Det var dog kun kort tid før indflytningsdagen, Ling blev klar over, at hun nu skulle være hotelejer.

– Det var sidst i maj, og jeg troede, at vi var inviteret til reception på hotellet. Men det viste sig, at det var en overtagelsesreception, og at Yong og jeg nu skulle drive stedet videre, fortæller Ling, mens vi sidder i restauranten, her 15 år senere.

Yong har travlt i køkkenet, hvor han er ved at tilberede maden til aftenens ryk ind af gæster. Sådan er det for øvrigt for det meste, når man besøger Hotel Stevns. Ling er den udadvendte vært, som byder velkommen og sørger for, at gæsterne har det godt, mens Yong styrer slagets gang i køkkenregionerne.

Maribo, Horsens, Stevns

Ling havde i 1996 været på ferie hos søsteren, som ejede – og stadig ejer – en kinesisk restaurant i Maribo. Her mødte hun mødte Yong, der også hjalp familien i Maribo. Yong, der er fra den sydlige provins Guangzhou – og fætter til Lings svoger – havde allerede opholdt sig i Danmark nogle år.

To år senere flyttede Ling, i en alder af 19 år, til Danmark, Ling og Yong blev kærester, og næste skridt for parret var at finde et sted, hvor de kunne starte deres eget. De var på udkig i Horsens, men det blev altså Store Heddinge, og det valg har Ling været glad for lige siden.

– Jeg kommer selv fra en lille landsby i Kina, så jeg faldt hurtigt til her i byen. Ligesom derhjemme, så hilser man på dem, man møder på gaden. Jeg føler, at vi blev accepteret lige fra begyndelsen, selvom vi var de første kinesere i byen, siger Ling.

Rejste fra landsbyen

Store Heddinge kan dog ikke på alle punkter sammenlignes med Lings barndomsby, der ligger i provinsen Zhejiang nær Shanghai. Det er efter kinesisk standard en lille landsby, som dog tæller en 20-30.000 indbyggere.

Her voksede Ling op med sine forældre og fire søskende. Nu bor kun faren i landsbyen. Alle Lings søskende er flyttet til udlandet. Forældrene blev skilt, og moren bor nu hos en af Lings søstre i Spanien.

– Det var vores forældre, som opmuntrede os til at flytte til udlandet, og det valgte vi alle fem at gøre. Og selvom levestandarden er blevet væsentlig bedre i Kina, end den var, da jeg rejste, så har jeg ikke planer om at vende hjem. Jeg er på ferie i Kina, men skal begraves i Danmark, siger Ling.

– Da jeg gik i skole, gik jeg i en klasse med 58 elever. Kun syv eller otte af dem bor stadig i Kina. Resten er flyttet til Europa, fortæller Ling, der senest var til klassefest i Milano i Italien.

Men hun savner den traditionelle, kinesiske familiekonstellation, hvor flere generationer bor under samme tag og hjælper hinanden.

– Jeg kunne godt ønske for mine børn, at de havde haft lige så meget glæde af deres bedsteforældre, som jeg har haft af mine. Men sådan skulle det ikke være, siger Ling.

Til gengæld har hun videreført en anden tradition fra sin hjemegn, hvor dørene altid stod åbne. Det gør den også hos Ling og Yong, og om mandagen inviteres vennerne til middag med god mad og hyggeligt samvær.

Arbejder syv dage om ugen

Familien, som også tæller sønnen Oscar på 13 år, Nicole på 11 år og Jessie på 8 år, er faldet godt til på Stevns.

De første 10 år boede familien på førstesalen i Algade, og selvom de nu har købt hus, er Hotel Stevns stadig omdrejningspunktet for deres familieliv.

– Vi laver aldrig mad derhjemme. Det gør vi her. Vi arbejder syv dage om ugen og bruger stort set kun huset til at sove i, fortæller Ling.

Børnene, der går på Stevns Friskole, opholder sig dog mere i hjemmet, end deres forældre. Her kan de lave deres lektier, være sammen med vennerne og slappe af. Men hele familien spiser altid sammen i kroen.

Mad med hjertet

To norske turister får stjerneskud til frokost. Så er der serveret. Velbekomme. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Parret startede med kinesisk buffet, som har været en stor succes. Den traditionelle, danske mad er kommet til efterhånden – og at maden smager så godt, skyldes Yongs evner i et køkken.

– Da vi kom, vidste vi ikke hvad frikadeller, flæskesteg og gule ærter var. Men Yong elsker at lave mad, han laver mad med hjertet. Han har – med hjælp fra nogle af vores rigtig gode kunder – lært sig selv at lave dansk mad, forklarer Ling.

Senest har Ling og Yong udvidet menukortet med sushi, og det er Lings metier.

Stedet har også mange faste selskaber, foreninger og mad ud af huset. Dertil kommer krostuen, som har åben alle ugens syv dage, mens hoteldelen stort set er afviklet. Der er tre værelser til udlejning, men de er uden toilet og bad. Eftersom bygningen – der er ejet af Finn Nygaard – er fredet, vil den dog altid bære navnet »Hotel Stevns«.

Sommerferierne går til hjembyerne i Kina – ofte i selskab med familiens danske venner. I år rejser familien afsted den 4. juni. Først skal de fejre Yongs mors 70 års fødselsdag, og dernæst går turen til Lings fødelandsby.

Selvom Ling og Yong er faldet godt til i Store Heddinge, er det hårdt arbejde at drive restaurant og krostue alle ugens syv dage – så hvad fremtiden bringer, må tiden vise.

– Jeg håber, at der kommer et 20 års jubilæum også. Til gengæld forventer jeg ikke, at børnene tager over. Jeg håber for dem, at de får bedre jobs og et mere behageligt liv, end vi har haft – men det kan vi jo ikke bestemme, siger Ling.

Reception med overraskelser

Nu er der gået 15 år, og det skal fejres. På dagen, altså torsdag den 1. juni, vil der fra 15 til 18 være reception for husets kunder, forretningsforbindelser, gode venner og bekendte.

– Der vil være lidt at spise og drikke. Det skal være nogle små overraskelser, men jeg har endnu ikke besluttet, hvad det skal være, slutter Ling.

Hotel Stevns er lukket fra den 4. juni til den 21. juni, mens familien er på ferie i Kina. Torsdag den 22. juni er de igen klar til at tage imod de gæster, der vælger at lægge vejen forbi Hotel Stevns i Store Heddinge.

rmh