Hotherskolen er da også international

(Last Updated On: 16. august 2017)

Charlotte Sperber (tv) og Birgitte Thrane er lærere på Hotherskolens internationale skoleprojekt, der sættes fokus på elevernes læselyst. (Privatfoto)

Hårlev: Hotherskolen er en folkeskole i Hårlev. Men den er også en international skole.

Støtte fra EU-projekt

Den stevnske skole har tidligere arbejdet med EU-projekter. Nu sker det igen. Denne gang hedder projektet “Let’s read again”. Hotherskolen kommer til at samarbejde med skoler fra Spanien, Ungarn, Tjekkiet og Tyskland.

Fokus på læselyst

De to koordinatorer for den internationale skole på Hotherskolen, Charlotte Sperber og Birgitte Thrane er meget tilfredse.

– Vi er meget glade for, at vi de næste to år kan fastholde vores internationale dimension med endnu et projekt. Der er en tendens for at miste interesse og lysten til at læse blandt de unge. Bøger er blevet erstattet af mobiltelefoner, computer og iPads, og det er svært at hamle op med, siger Charlotte Sperber.

Elever fra tre lande

Hendes projektmakker Birgitte Thrane fortæller hvad projektet går ud på:

– Der skal arbejdes hjemme på skolen med forskellige områder indenfor læsningen. Det er de unge selv, der skal vise andre unge, hvorfor det faktisk kan være fedt at læse en bog, fortæller hun og fortsætter:

– Ja, og så er der jo selvfølgelig også rejserne og besøget hos os, som er en del af arbejdet med projektet.

Der er nemlig indgået aftaler med biblioteker i henholdsvis Barcelona og Nydek i Tjekkiet, som skal være med til at give eleverne en anderledes oplevelse med læsningen. Ydermere vil forfattere være gæstelærere under besøgene i arbejdet med at fremme motivationen for læsningen.

Julesange over Skype

Det nye projekt “Let’s read again” skal vare to år, og vil arbejde med begreber som identifikation, kommunikation og samarbejde.

Hotherskolen har gode erfaringer med internationale elevrelationer. Allerede nu er der samarbejde med en skole i Norge om et juleprojekt, og de to lærere ser frem til, at de danske og norske børn synger julesange for og med hinanden over Skype.

sky