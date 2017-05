Hund, ejer og artisteri

(Last Updated On: 2. maj 2017)

Det er ren artisteri når hunden deltager i agility-løb. (Privatfoto)

Holtug: Danmarks Civile Hundeførerforening (DcH ) på Stevns afholder landsdækkende agility stævne. Agility er en populær hundesport.

Hunde med venner

Stævnet foregår på klubbens adresse Holtug Bygade 37 A i Holtug ved Store Heddinge søndag den 7. maj kl. 9-15. Der er tilmeldt 35 hunde med fører. Der er mulighed for at konkurrere i fire discipliner, så der forventes ca. 140 gennemløb. Der er to lokale deltagere med i konkurrencen, det er Mie Madsen med hunden Bibi og Tine Simonsen med sin bedste ven Kody.

Sjovt for de tobenede

Tina Christiansen fra DcH Stevns fortæller, at det skal være sjovt for både hunden og deres ejere:

– Agility går ud på at hunden gennemløber en bane med tunneller og planker, den skal springe over forhindringer af forskellig højde og længde, løbe igennem en slalom, balancere på en vippe og meget andet sjov for både hunden og ejeren, siger hun.

Firbenet artisteri

Det lyder lidt som flot cirkusartisteri, ikke sandt? Søndag den 7. maj kan man ved selvsyn se hvad agility er på DCH Stevns træningsplads i Holtug, hvor klubben hver uge træner hunde af alle racer.

sky