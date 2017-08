Hvad sagde jeg?

(Last Updated On: 23. august 2017)

En vending, jeg normalt afholder mig fra at tage i brug. I denne omgang vil jeg dog gøre en undtagelse. Vi skal rette blikket tilbage til april 2017. I en tid, hvor Turistforeningen og flere fremtrædende politikere fra kommunalbestyrelsen – uden at nævne nogle navne – havde travlt med at fortælle, at: “et turistbureau i gammeldags forstand er utidssvarende”.

I mellemtiden stod Det Konservative Folkeparti ganske alene om at kæmpe for et turistkontor i Rødvig. Vi stod alene med holdningen om, at personlig betjening af vores turister i Rødvig var værd at kæmpe for – dog med massiv opbakning fra de lokale Rødvig borgere.

Men henover sommeren er der sket en del. Et frivilligt turistkontor har set dagens lys, og det har mildest talt været en succes. Mere end 3.000 besøgende henover sommeren! Jeg skal på ingen måde tage æren fra de mange frivillige, men jeg vil benytte mig af tallet 3.000. For det slår det hele fast med syvtommer søm:

Der er brug for et turistkontor i Rødvig – og kommunen skal være en del af det, hvis det står til Det Konservative Folkeparti.

Udover det meget flotte resultat på 3.000 besøgende, så glæder vi os også over, at stemningen siden april måned er vendt. At flere partier nu melder sig ind i kampen. Vi håber, at vi efter valget kan finde bred opbakning i kommunalbestyrelsen til at arbejde videre med et turistkontor, hvor også kommunen er engageret.

Mikkel Lundemann

Borgmesterkandidat

Det Konservative Folkeparti, Stevns