Hvad vil Liberal Alliance?

Kommentar til Rasmus Englunds indlæg den 9. august.

Det er meget svært at forstå, hvad Rasmus vil bidrage med i sit indlæg? Det meste af indholdet er næsten alle nyheder af ældre dato og viden.

Ja, vi skal have flere indbyggere og turister samt nye arbejdspladser til kommunen – man kunne kalde det vækst, for vi kan ikke leve af bare at klippe naboen.

Og ja, vejen, fibernet med mere skal vi have på plads – og ja, vi bliver nok nødt til at have flexåbent i børnehaverne, alt skal jo passe sammen i en helhed. Sælge kommunen om man vil.

Og ja, hvis der er muligheder for at flytte folk fra passiv forsørgelse til arbejde, er det jo fint, hvis det gøres med værdighed – og mon der er ret mange i denne tid, »der bare vil leve passivt?«.

Skyerne er »mørke« netop nu: I Farum er der 40 procent ældre i øjeblikket. Det er en opgave, der skal løses, men vi ved, at den kommer og sådan er det bare. Derfor har Stevns jo fuld gang i en stor ændring på pasningsområdet som giver netto 4,5 million kroner i gevinst.

Og godt placeret midt i indlægget: »De frivillige« skal i højere grad inddrages i ældreplejen. Hvad mener du helt præcist med denne udmelding? Skal vi fyre folk, og frivillige skal overtage? Eller hvad tænker LA? De frivillige yder en kæmpe indsats også på dette område i dag med gåvenner, ledsagehjælp til læge, udflugter med mere. Jeg synes, at de ældre skal have en værdig alderdom, men gør LA det?

Alt i alt er det en opgave at få et budget til at hænge sammen, men sådan er det altså – og man kan bare ikke kaste alt over på frivilliges indsats.

Venligst

Johnny Andersen, Hårlev

Kandidat for Nyt Stevns