Hvem bliver borgmester?

(Last Updated On: 16. november 2017)

Og bliver det en rød eller en blå borgmester? Det er nogle af spørgsmålene ved dette års kommunalvalg. Ordstyrer Kurt Strand forsøgte ved tirsdagens valgmøde i Snurretoppen at få partiernes bud på en kommende borgmester

Den kommende borgmester kunne godt sidde blandt en af deltagerne i tirsdagens valgdebat i Snurretoppen. (Foto: Kirsti Clement)

Store Heddinge: De seneste uger har der rundt omkring i Stevns Kommune været afholdt vælgermøder, og mange af stederne med stor deltagelse fra borgerne. Det samme var tilfældet, da LOF tirsdag aften inviterede til valgdebat i Snurretoppen, med Kurt Strand som oplagt ordstyrer.

Til gengæld blev debatten indledt på en lidt anden måde end den man typisk har kunne opleve på vælgermøderne, hvor hver paneldeltager får et vist antal minutter til at fortælle om deres mærkesager.

Skud fra hoften

Istedet valgte Kurt Strand at indlede med det, som han selv kaldte for en »skud fra hoften«-runde.

Jan Jespersen fra Enhedslisten fik lov at svare på, om budget 2018 er et Velfærdsbudget eller et Valgbudget. Spørgsmålet kom som opfølgning på partifællen Willy Karlslund udmelding på valgmødet i Strøby Egede søndag aften, hvor han kaldte det for et Valgbudget. Jan Jespersen svarede hurtigt og kort:

– Jeg kan kun kalde det for et velfærdsbudget, sagde Jan Jespersen (Ø).

Herefter kom Thor Grønbæk i den varme stol med spørgsmålet: »Hvor længe bliver du hos Borgerlisten Stevns«, og igen faldt svaret hurtigt:

– Indtil jeg får et bedre tilbud, svarede Thor Grønbæk (L).

Han uddybede derefter, at han står for konservativ politik, og at det ikke være ville utænkeligt for ham at støtte en konservativ borgmester.

Hvem peger du på som borgmester?

De resterende de paneldeltagere fik på skift stillet spørgsmål omhandlende, hvem der bliver borgmester i den kommende valgperiode.

– En borgerlige borgmester, det kunne sagtens være Mikkel Lundemann Rasmussen, svarede Rasmus Englund (I).

Til samme spørgsmål svarede Mikkel Lundemann Rasmussen (C):

– Vi peger selvfølgelig på mig, sagde han.

Og til det opfølgende spørgsmål: »Hvis ikke dig, hvem så?«:

– Så vil jeg pege på en borgerlig borgmester, der kan tilbyde et klima i kommunalbestyrelsen, som også kan arbejde bredt, svarede han.

Dernæst gik turen til Janne Halvor Jensen (O), der som udgangspunkt ville pege spidskandidaten i Dansk Folkeparti, Varly Jensen.

– Vi går efter maksimal indflydelse, og der hvor vi kan få flest indrømmelser, uddybede hun, da Kurt Strand spurgte ind til alternative bud, såfremt det ikke kunne blive Varly Jensen.

Steen S. Hansen (A) fik spørgsmålet, om han kunne forestille sig at støtte Varly Jensen som borgmester, og hertil svarede han:

– Udgangspunktet er, at Socialdemokratiet har deres egen borgmesterkandidat. Vi bliver borgmester, og S bliver det største parti efter valget, sagde Steen S. Hansen.

Line Krogh Lay (B) pegede også på sig selv som borgmester, alternativt at pege derhen, hvor der fleste indrømmelser at hente, og hendes ønske for en kommende kommunalbestyrelse er et bredt samarbejde hen over midten.

Nuværende borgmester, Mogens Haugaard Nielsen (N), vil arbejde for en blå borgmester.

– Hvis Anette trækker ti mandater, ja, så peger jeg på Anette Mortensen, svarede han, da Kurt Strand spurgte om, han kunne forestille sig at pege på Venstres borgmesterkandidat.

Anette Mortensen (V) kunne til gengæld love, at Venstre ikke vil pege på Mogens Haugaard Nielsen som borgmester.

– Det gør vi ikke. Vi går efter en blå kommune, med en borgerlig borgmester, sagde Anette Mortensen.

Den frie kandidat, Betina Baden, der, som hun selv formulerede det, »er rød af oprindelse, men det er ikke sort/hvidt«. Vigtigst for Betina Baden bliver at pege på en borgmester, som kan sikre fri debat i kommunalbestyrelsen.

Michael Graakjær fra Socialistisk Folkeparti vil pege på en rød borgmester, hvor partiet kan få maksimal indflydelse.

Realistisk bud

Efter debatter om ældreområdet, trafik og vejforhold – herunder den kommende statsvej, som har lange udsigter, klassekvotienter i folkeskolen, den manglende børne- og ungepolitik og borgerinddragelse sluttede aftenen med at kandidaterne endnu engang skulle tage stilling til borgmesterposten.

– Og denne gang skal det være et realistisk bud, sagde Kurt Strand.

Kandidaternes svar var:

Ø: Steen S. Hansen, L: Thor Grønbæk, I: Anette Mortensen, C: Mikkel Lundemann Rasmussen, O: Varly Jensen, A: Steen S. Hansen, B: Line Krogh Lay, N: Mogens Haugaard Nielsen, V: Anette Mortensen og F: Steen S. Hansen. Betina Baden øsnkede ikke at pege på nogen, men ville vente og se valgresultaterne.

Den to timer lange valgdebat kan ses på stevnsbladet.dk.

rmh