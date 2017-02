Hvem ejer folkeskolen?

Sabrina Froberg Baden har i et indlæg kritiseret mig for at stille spørgsmål til og undre mig over de tre folkeskoler i Stevns beslutning om ikke at deltage i Skolevalget, som netop er afholdt i hele landet. Sabrinas indlæg slutter med spørgsmålet “Hvem mener partierne der skal bestemme og definere folkeskolen på Stevns?”.

Mit svar på det spørgsmål er, at folkeskolen er vores fælles skole. Derfor må defineringen af folkeskolen i Stevns ske i en dialog mellem ansatte, elever, forældre og politikere.

Jeg hverken kan eller vil bestemme over skolernes dagligdag – det gør man udmærket på skolerne. Jeg vil dog tillade mig at have en mening om det mere overordnede formål med vores folkeskole, og der kommer demokrati – herunder ytringsfrihed – ind som et af de væsentlige elementer i elevernes læring i almen dannelse, som også er en af folkeskolens opgaver.

Alle skoler bliver tilbudt undervisningsmaterialet til Skolevalget fra centralt hold. Som jeg har forstået det, er det udformet, så man på den enkelte skole selv kan beslutte, hvor megen tid og kræfter der skal bruges på det. Fra en enkelt papkasse og en stak papir som stemmesedler til et lidt mere spændende forløb.

En lille trøst for mig er, at langt de fleste af Danmarks folkeskoler deltog i Skolevalget, og at de politiske partiers ungdomsorganisationer deler min bekymring over folkeskolerne i Stevns valgte det fra.

Jeg kender Sabrina som et vidende menneske, der ikke ytrer sig særlig tit. Netop derfor lytter jeg meget til det, der bliver sagt. På trods af det vil jeg forbeholde mig ret (og pligt) til åbent at komme med min holdning. Jeg er ked af, at det opfattes som negativ kritik, det er ikke ment sådan. Jeg ved, vore folkeskoler er gode. Jeg ved, de gør et stort arbejde. Men jeg ved også, at folkeskolen – sammen med forældrene – har et stort ansvar for, om de unge stemmer, når de er blevet 18 år og dermed efter alle undersøgelser forsætter med det, resten af livet.

Derfor er Skolevalget vigtigt for mig som en del af »den åbne skole«, på samme måde som »iværksætteri« (tror jeg det hedder) og økonomiforståelse er det, og meget gerne i samarbejde med eksterne parter.

Jørgen Gregersen

Radikal og medlem af Børneudvalget