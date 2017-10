Hvem er skurken?

(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Helmut Madsen, Acacievej 24 B, Strøby Egede

I debatten i øjeblikket kan man se resultatet af forbrødringen mellem det “tværpolitiske” Nyt Stevns og Liberal Alliance.

Det er et angreb på Socialdemokraternes borgmesterkandidat Steen S. Hansen i forbindelse med budgetforliget mellem alle kommunalbestyrelsens partier og lister, bortset fra Nyt Stevns.

Nok er Steen S. Hansen dygtig, men han har altså 16 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen med sig.

Jeg synes, at det er en fornærmelse, at de to “nye venner”, ikke anerkender indsatsen af de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er bag budgettet.

Budget 2018 er kommet til verden ved samarbejde og politisk håndværk. Et samarbejde, der har taget hensyn til alle de partier, der har ønsket at være med i forliget. Det er i øvrigt det største flertal, i denne valgperiode bag et budget