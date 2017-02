Hvem skal bestemme hvad der er vigtigst på de stevnske folkeskoler?

Folkeskolerne på Stevns bliver kritiseret for ikke at have deltaget i Skolevalget af Jørgen Gregersen, Radikale. Men hvem skal bestemme, hvad der er vigtigst på den enkelte skole? Er det lærerne, skolelederne eller politikerne?

Jeg er bestemt tilhænger af demokratiske processer, men mener ikke, at den eneste måde, eleverne kan deltage i dette på, er gennem Skolevalg. Alle skoler har mulighed for at have et elevråd, som har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. I elevrådet tales elevernes fælles sag, så eleverne får indflydelse. På en skole på Stevns havde elevrådet arrangeret en skolefest, et spændende initiativ med et socialt fokus.

Der er hvert år mange spændende og lærerige muligheder og tiltag for skolerne, som de kan tilmelde sig. I år kører Uge Sex kampagnen med temaet Rettigheder, hvor børn og unge skal kende til deres egne rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet: Dette handler om at styrke børn og unges evne til at sige fra og skabe fællesskaber, hvor alles rettigheder respekteres – både online og offline. Det er da efter min mening meget vigtigt? Og hvis vi spurgte andre forældre, ville det sandsynligvis være noget helt andet, som var vigtigst for dem.

Men vi er vel enige om, at det er lærernes arbejde at sikre den bedst mulige læring og trivsel for eleverne. Så jeg synes, vi skal lade de fagprofessionelle arbejde.

Som forælder til en søn, som starter i folkeskolen på Stevns til august, forventer jeg, at I politikere vil det bedste for folkeskolen og at I tager ansvar for, at lærerne kan lykkes med opgaven.

Så mit spørgsmål er: Hvem mener partierne der skal bestemme og definere folkeskolen på Stevns?

Sabrina Froberg Baden

Acacievej 60

Strøby Egede