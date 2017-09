Hvide striber savnes i Strøby Egede

(Last Updated On: 12. september 2017)

Hvem i Stevns Kommune kan og vil give større sikkerhed på vej og cykelsti i Strøby Egede? Har entreprenøren glemt den hvide stribe på Stevnsvej? Jeg tænkte først, at man afventede vejbelægning nummer to, men nej, fortorv og midterbane er nu markeret.

Cykelstier giver større trafiksikkerhed, og Stevnsvej igennem Strøby Egede er et godt eksempel. Men bemærk, der er flere forskellige markeringer af cykelstien på den lange vej gennem den oftest meget trafikerede strækning.

Den seneste cykelsti, i begge vejsider fra Prambroen til Solgårdsparken, er for mig at se ikke færdiggjort. Der mangler en hvid stribe, som markerer den høje, skarpe kantsten mellem vejbane og cykelsti. I dagslys går det an, men ved mørkets frembrud går kantsten ud i eet med den mørke vejbane, som nu er smallere, men fortsat ofte meget trafikeret i begge retninger.

Samme problematik ses umiddelbart på Stevnsvej omkring Strøby Egede Center, men her er kantstenen ikke så høj og skarp.

Som eksempel opleves flot markering i Hårlev fra rundkørslen og ind ad Hovedgaden.

Som trafikant ønsker jeg Strøby Egede og Hårlev sidestillet. For hvide striber giver sikkerhed i mørke. Så, hvornår får vi hvide kantstriber på den sorte Stevnsvej ?

Ellen Knudsen

C kandidat

Kommunal- og Regionsvalget