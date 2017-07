En hvirvelstrøm af livsglæde i Snurretoppen

(Last Updated On: 3. juli 2017)

Det er måske forbigået manges opmærksomhed, at Kulturloftet har afholdt klarinetfestival her på Stevns. Det var også ved at gå min næse forbi. Tirsdag den 27. juni blev jeg dog ganske uforvarende revet med i en hvirvelstrøm af livsglæde, da jeg brugte en sjælden friaften på at bevæge mig hen til Snurretoppen. Her fandt afslutningen på festivalen sted til de helt uimodståelige toner fra orkesteret Aksakians, som tog os med på en eventyrlig tur i deres eksotiske univers af rytmer og toner med klarinet, tuba, guitar, varierende strenge- og blæseinstrumenter samt slagtøj.

Nu tænker I måske, at klarinet ikke er det mest oplagte instrument at bygge en festival op omkring, men netop det at sætte spot på et ofte overset instrument gjorde, at øjne og ører blev åbnet på en helt ny måde, og jeg er sikker på, at andre ville have haft den samme oplevelse, hvis de havde vovet sig med. Aksakians fortjente en væsentlig mere fyldt sal, end tilfældet var, selvom fremmødet var acceptabelt. Klarinetfestivalen forløb over ni dage og fandt sted forskellige steder i kommunen med skiftende orkestre og forskellige stilarter. Gjorslev Gods, Sankt Katarina Kirke og Højerup Gamle Kirke samt flere andre steder har lagt lokaler til. Jeg håber, at det bliver en succes, som gentager sig, og at endnu flere vil bakke op om de kulturtilbud, der er i kommunen.

Herfra næsegrus beundring for de utrættelige ildsjæle, som har stablet dette arrangement på benene. Gang på gang imponerer graden af virkelyst og opfindsomhed hos kommunens frivillige mig. Uden dem ville Stevns være et meget kedeligere sted. Jeg glæder mig over, at kommunen – trods vores relativt beskedne kulturbudget – kan støtte den slags nicheprægede tiltag. Jeg glæder mig også over den vellyd, som det nye lydanlæg i Snurretoppen kan præstere. Det kan vi godt være bekendt.

Tak til Kulturloftet for en helt igennem dejlig aften. Jeg smiler endnu!

Line Krogh Lay

Medlem af Kommunalbestyrelsen (R)