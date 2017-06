Hvor blev jeg glad!

(Last Updated On: 7. juni 2017)

Anette Ingemansen fra Fredericia havde et læserbrev i Stevnsbladet, hvor hun uddeler roser til hjemmeplejen i Stevns kommune.

Som politiker er man selvfølgelig glad for, at der også er nogen, der er tilfredse, men jeg blev nok allermest glad på personalets vegne. Det er dem, roserne helt fortjent går til.

Jeg kan kun bekræfte roserne. Jeg har for nylig været så privilegeret, at få mulighed for at være »praktikant« i hjemmeplejen i to arbejdsdage. Én dag sammen med en medarbejder i den udekørende del og én dag sammen med en medarbejder på et demensafsnit på Hotherhaven. Det var rigtig gode oplevelser.

Det var spændende, at se den måde arbejdet var organiseret på og de hjælpemidler, der findes, men det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, var den varme omsorg for »kunderne«, som jeg oplevede.

Meget kan man lære på skoler og kurser, men den helt naturlige omsorg, som jeg oplevede de dage, kan ikke læres – det er noget, man har.

Så tusinde, tusinde tak til vores hjemmepleje for dem I er og det I gør.

Jørgen Gregersen

Medlem af Stevns kommunalbestyrelse

Nummer to på den radikale liste til kommunevalget