(Last Updated On: 8. juni 2017)

Dampbad til det kommunale ukrudt. (Privatfoto)

Stevns: Det er slut med at brænde det offentlige ukrudt. Kommunen har taget sidste nyt i ukrudtbekæmpelsen i brug: damp. Godt for miljøet og for pengekassen.

Dampbader ukrudt

I februar 2017 godkendte Plan- & teknikudvalget planerne for udmøntningen af en besparelse på 500.000 kr. i budget 2017 på Materielgården. En del af besparelsen blev netop fundet ved, at omstille ukrudtsbekæmpelsen fra brænding med gas til bekæmpelse med varmt vand.