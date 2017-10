Indbrud i 9 biler hos Stevns Autoforum

(Last Updated On: 9. oktober 2017)

Store Heddinge: Der har natten mellem torsdag den 5. oktober og fredag den 6. oktober været indbrud hos Stevns Autoforum på Frøslevvej.

I løbet af natten har der været tyveri fra ni køretøjer – otte personbiler og en varebil – på et indhegnet område.

Ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang ved at klippe hul i et hegn, hvorefter de har skaffet sig adgang til bilerne ved at knuse bilruder. Fra køretøjerne er der i alt stjålet 26 airbags og 12 selestrammere.

Politiet har undersøgt bilerne for at finde eventuelle spor fra gerningsmændene.

Lokalpolitiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket enten personer eller mistænkelige køretøjer i området i løbet af natten mellem torsdag aften kl. ca. 20.30 og fredag morgen kl. ca. 06.30. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.