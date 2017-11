Indbrud på Acacievej

(Last Updated On: 30. november 2017)

Strøby Egede: Et soveværelsesvindue er blevet brudt op i forbindelse med et indbrud begået på et hus på Acacievej.

Gerningsmanden har gået rundt i husets bryggers, køkken, stue, soveværelse, mellemgang, værelse samt kontor, og har i rummene åbnet diverse skabe og skuffer.

Ifølge politirapporten stod havedøren ind til stuen uaflåst, da husets ejer kom hjem, hvorfor indbrudstyven formentlig er gået ud gennem denne dør.

Forurettede havde ved politianmeldelsen ikke overblik over, hvad der er stjålet fra adressen.

Indbruddet er begået på et tidspunkt mellem onsdag den 22. november kl. 14 og onsdag den 29. november kl. 16.15.