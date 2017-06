Indbrudsbølge på Brinken

(Last Updated On: 28. juni 2017)

Der var desværre stor tyveriaktivitet i Strøby Egede i weekenden 23.-25. juni.

Et forsøg på indbrud i en villa på Brinken blev tilsyneladende stoppet grundet forbipasserende, der forstyrrede foretagendet. Anmelder fortalte politiet at der var to gerningsmænd. De er beskrevet som: Mand, 180 cm, hvid hudfarve og lyst hår, iført mørkt tøj. Den anden som man på 170 cm, også med hvid hudfarve og brunt hår, iført mørkt tøj.

I et sommerhus på Brinken var der ligeledes indbrud. Skuffer og skabe var åbne og gennemrodet i hele huset. Politiet har endnu ikke et klart overblik, men tilsyneladende er der stjålet smykker og kontanter.

I et andet sommerhus på Brinken var der brudt et vindue op til soveværelset, og rodet i nogle kurve. En alarm stoppede et egentligt tyveri.

På Lenshøjvej i samme område var et vindue, der fører ind til soveværelse, brudt op med et muligt koben, det ene beslag er helt ødelagt, det andet sidder skævt. Der er ikke foretaget indstigning og intet stjålet.