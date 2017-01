Infomøde om Aktiv Sommer

Så er det atter blevet tid for alle foreninger og aktører til at tænke på Aktiv Sommer

Stevns: Vil jeres forening være med til at gøre sommeren 2017 aktiv for kommunens børn og unge? Så meld jer til informationsmøde om Aktiv Sommer 2017 mandag den 6. februar og hør mere om mulighederne.

– I 2016 kunne vi i Stevns Kommune tilbyde 31 forskellige aktiviteter fordelt på i alt 45 hold. 476 tilmeldinger løb det i alt op i, hvilket må siges at være en succes, som Stevns Kommunes Kultur & Fritid håber at kunne gentage igen i år, oplyser kultur- og fritidskonsulent, Yasmina Liv Zacares, og hun fortsætter:

– I Stevns kommune anerkender vi de frivilliges store indsats. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der hidtil har været med til at gøre sommerferierne sjove, spændende, udfordrende og ikke mindst aktive for alle vores skolesøgende børn.

Tænk anderledes, kreativt og i børnehøjde

Kultur & Fritidsafdelingen håber igen i år at kunne tilbyde kommunens børn og unge en bred palette af sjove aktiviteter og opfordrer derfor alle foreninger, aktører med mere til at tænke anderledes, kreativt og ikke mindst i børnehøjde. Det er en enestående mulighed for at gøre reklame for foreningens aktiviteter og måske endda kunne hverve nye medlemmer.

Frister med mere

Alle interesserede foreninger, aktører med videre er velkomne til at deltage i informationsmødet, som starter kl. 17.30 i Mødelokale 8 på Store Heddinge Rådhus.

Tilmeld dig på tinamads@stevns.dk senest den mandag den 30. januar 2017.

De garvede udbydere af aktiviteter til Aktiv Sommer kan nøjes med at gå ind på stevns.dk og finde tilmeldingsblanketten, tidsplanen med mere.

Tilmeldingsfristen for at melde aktiviteter ind er igen i år den 31. marts 2017. Spørgsmål m.v. kan rettes til yaszac@stevns.dk.

rmh

(Foto: Stevns kommune)