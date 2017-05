Inge Milbrat stiller op for Nyt Stevns

(Last Updated On: 24. maj 2017)

Stevns: For godt en måned siden, omkring påsketid, offentliggjorde kommunalpolitiker Inge Milbrat, at hun havde meldt sig ud af Venstre på grund af uoverensstemmelser internt i Venstres kommunalbestyrelsesgruppe.

Ved samme lejlighed oplyste den erfarne kommunalpolitiker, at hun havde brug for en tænkepause og endnu ikke havde truffet beslutning om sit fremtidige politiske liv.

Nu har Inge Milbrat truffet sit valg: At stille sit kandidatur til rådighed for endnu en valgperiode, og det bliver for den nyligt stiftede lokalliste »Nyt Stevns«, med borgmester Mogens Haugaard Nielsen i spidsen.

– Siden jeg kom ind i kommunalbestyrelsen sidste gang, har Mogens altid behandlet mig på en ordentlig og værdig måde, som det menneske jeg nu er. Vi har respekt for hinanden, siger Inge Milbrat.

Siden årsskiftet 2015 2016 har Inge Milbrat haft en plads i kommunalbestyrelsen. Hun overtog pladsen efter Flemming Petersens, da han med udgangen af 2015 nedlagde sit mandat.

Mærkesagerne er de samme

Fra 1997 og 8 år frem var Inge Milbrat kommunalbestyrelsesmedlem i den gamle Vallø Kommune.

Den nu 75-årige lokalpolitiker har fundet en valgflyer frem fra den gang, hun første gang gik til valg for Venstre. Her fremgår det, at mærkesagerne var: Ældreområdet og at varetage borgernes interesser i kommunens største by, Strøby Egede, hvor Inge Milbrat har boet i over 30 år. Og selvom partiet er skiftet ud, er mærkesagerne de samme.

– I Strøby Egede vil jeg blandt andet arbejde for, at vi får flere grønne områder, at vi ikke får højhuse, og at bebyggelsen ikke bliver for tæt. Og så vil jeg arbejde for, at de ældre i vores kommune har det så godt, som det er muligt., siger Inge Milbrat, der i 1995 var med til at stifte Ældre Sagen i Vallø.

Tirsdag den 6. juni er der opstillingsmøde i Nyt Stevns på Traktørstedet Højeruplund.

rmh