Ingen afklaring om Strøbyhjemmet

(Last Updated On: 3. november 2017)

Der gik politik i den på mødet om Strøbyhjemmets fremtid. De mange fremmødte må derfor vente på, at en ny kommunalbestyrelse tager en endelig beslutning. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby: Der var stor interesse for at diskutere Strøbyhjemmets fremtid, da over 100 tilhørere brugte tirsdag eftermiddag på at få en status på det populære mødesteds situation. Men fik de det?

200 brugere hver uge

Det korte svar blev sammenfattet i Lillian Langes slutreplik:

– Jeg vil opfordre politikerne til at tænke sig om en gang til, sagde formanden for Strøbyhjemmets Pensionistforening, som havde arrangeret debatmødet.

Debatten udspillede sig mellem repræsentanter for Nyt Stevns på den ene side, og stort set de øvrige partier i kommunalbestyrelsen på den anden.

– Dette er et hus med sjæl i, sagde Inge Milbrat fra Nyt Stevns, og fortsatte:

– Det skal vi bevare.

Ifølge Inge Milbrat har over 700 skrevet under på dette krav, og der er over 200 brugere hver uge.

Salg eller ikke salg?

Hendes partifælle, borgmester Mogens Haugaard Nielsen, henviste til en udvalgsbeslutning i januar 2017 om at sælge ejendommen.

Dette blev tilbagevist af adskillige fremmødte politikere fra forskellige partier, som også anførte, at borgmesteren selv havde været med til at tage fælles beslutning om dette på et kommunalbestyrelsesmøde.

Men borgmesteren så de mange tilhørere, som udtryk for borgernes uvished om hvilken beslutning der var taget.

-Vi har tradition for at lytte til borgerne på Stevns, sagde borgmesteren, og slog flere gange under mødet fast, at der kunne findes penge på anlægsbevillingen til istandsættelse af Strøbyhjemmet, og så kunne der også findes midler til driften.

»Der er intet problem«

Formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) erkendte vilkåret med at være udvalgsformand for upopulære beslutninger, og så præciserede han, at der aldrig har været taget beslutning om, at Strøbyhjemmet skulle lukke, før der var fundet alternativer til aktiviteterne.

– Nogle går rundt med ammestuehistorier om, at huset skal rives ned. Det passer ikke, sagde Thor Grønbæk.

Han fik medhold i dette fra de radikales Jørgen Gregersen:

– Et langt liv i politik har lært mig, at med ærlighed kommer man længst, lød det fra medlem af samme socialudvalg, hvor også Inge Milbrat har sæde, hvilket flere andre politikere påpegede, når de henviste til at udvalget havde taget en samlet beslutning.

– Hvorfor kommer disse beslutninger til debat når der er valgkamp? Man tager skyklapper på, og afskriver sig andre muligheder. Man rejser et problem, som ikke eksisterer, sagde Jørgen Gregersen.

Ny beslutning må vente

Der var mange spørgsmål fra borgere, og mange indlæg fra politiske kandidater. Men status rykkede sig ikke.

En endelig beslutning om Strøbyhjemmets fremtid ligger på den anden side af kommunalvalget.

sky