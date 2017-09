Ingen besparelser på børneområdet

(Last Updated On: 7. september 2017)

Kære Lykke Petersen

Jeg kan med glæde informere dig om, at der på ingen måde er lagt op til at foretage besparelser på børneområdet, heller ikke på områdeledere. I flertalsgruppen lægger vi tværtimod op til en massiv styrkelse af børneområdet.

Hvert år, når vi begynder at se på næstkommende års budget, er det fuldstændig normal kutyme, at vi politikere beder forvaltningen om at fremlægge et balancekatalog, hvor der bliver peget på forskellige spareforslag. Dette er så ikke ensbetydende med, at vi politisk peger på disse spareforslag, hvilket heller ikke er tilfældet her.

Så der er på ingen måde lagt op til besparelser på områdeledere – og i det hele taget ikke på børneområdet.

Jeg kan kun være enig med dig i, at børnene er Stevns’ fremtid, så selvfølgelig skal vi styrke børneområdet og ikke foretage besparelser.

Formand for Børneudvalget

Janne Halvor Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem DF