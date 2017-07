Ingen ferie til maskinstormerne

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Der kan trænes hver onsdag og søndag hele sommeren. (Privatfoto)

Hårlev: Ældresagens frivillige, der er værter for aktiviteten »Frivillig træning« i sundhedscentrets træningssal i Hårlev, har valgt fortsat at holde åbent hen over sommeren.

Der er fem frivillige i sundhedscentret, og de ved, hvor vigtigt det er for ældre mennesker, at der ikke bliver for lange pauser i fysisk aktivitet. Derfor skiftes de hen over sommeren til at holde åbent om onsdagen mellem kl. 17 og 19 og om søndagen mellem kl. 9 og 11.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Stevns kommune er velkomne til at bruge tilbuddet i sundhedscentret på Hovedgaden i Hårlev.

Man træner på egen hånd, og de frivillige er behjælpelige med indstilling af maskinerne, hvis der er brug for det.

Husk skiftesko og vandflaske.