Inspektøren med servicegenet

(Last Updated On: 9. august 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 31 besøgte vi Hårlevhallerne.

Kommunen er også Henriette

I Danmark findes der mere end 2.300 offentlige og private idrætshaller. De første idrætshaller i historien kan datere sig over 3.000 år tilbage i det antikke Persien. Der var de kendt som Zurkhaneh, som arenaer. Den første indendørs idrætshal blev sandsynligvis bygget i Tyskland i 1852 og anvendt til drenge- og pigegymnastik. I dag bruges haller til alt, fra sport til musik.

Gode muligheder for fysisk aktivitet

Stevns Kommune driver to sportshaller, Hårlevhallerne og Stevnshallen, og en svømmehal, Stevnsbadet. Herudover har kommunen Strøbyhallen i Strøby Egede, som AIK-fonden driver som en selvejende hal. Desuden er der tre haller i forbindelse med skoler, så der er mange muligheder for at være fysisk aktiv i Stevns Kommune – både udendørs og indendørs.

Et værested for mennesker

Hårlevhallerne bestyres af Henriette Blom, som også har opsyn med hallerne i Boestofte og Hellested.

Der er åbent fra seks morgen til 22 aften, og intet tyder på, at Henriettes arbejdsdag var inspirationskilden til Dolly Parton-hittet “Nine to Five”. Fru Blom er mere 24-7. Hun viser rundt i hallerne med afslappet energi, men øjnene skinner af energisk stolthed med samme glans som de vedligeholdte gulve, lofter og vægge. Alt forekommer tip-top, og der er også sikkerhedstjek på hele molevitten en gang om året.

Den store hal, hal 1, hvor turneringer og stævner fylder rummet med ekkostøj og svedlugt. Plads til tilskuere, resultattavler, lydanlæg, mål parate til fodbolde, håndbolde og volleybolde. Hal 2, hvor der kan trænes hvad som helst og danses. Hal 3 er forbeholdt boksning, men har samme fleksibilitet som de øvrige haller.

– Vi har det hele, kommer det nonchalant fra Henriette, der hurtigt opremser, badminton, gymnastik, fodbold og så videre.

– Vi har også hundeudstillinger, høns, fugle, kaniner, katte, smiler halchefen og bedyrer, at der endnu ikke har været dyrskue på de udendørs fodboldbaner, der er en del af Henriettes ressortområde.

Opgaverne er som et puslespil

Det lyder som ren rekreation at have fritidsaktiviteter som arbejde. Henriette ligner da også en, som har fundet sin rette hylde. Men opgaverne er mangfoldige. Arbejdet som halleder stiller krav til både den mentale og fysiske kondi.

Dosmersedlen indeholder indkøb, rengøring, tilrettelæggelse af sommer- og vinterplaner for brug af hallerne, service og sparring med foreningerne, som ofte har ønsker om træningstidspunkter på samme dage. Ikke noget et Excel-ark kan klare alene.

– Vi har faste regler, forklarer Henriette:

– Skolerne er her fra 8 til 15, så er der børnehold om eftermiddagen og voksne efter kl. 20. Og der er ofte flere, der vil have tider, end der er plads til i Hårlev, så f.eks. skal håndboldbørnene til Hellested. Hver gang en hal har været brugt, skal den rengøres. Det tager 1-1½ time at rense gulv for harpiks efter et håndboldhold.

Et arbejde der kræver et servicegen

Og meget apropos så afbrydes vi af et alarmopkald fra hallen i Hellested, mens vi taler. Der har været store problemer efter gentagne vandskader, og hallen fik nyt gulv i 2016.

– Det klarer jeg om lidt, siger Henriette med vanligt overskud og tilføjer historier om, hvordan alarmer kan give udslag om natten på grund af fluer.

– Det er en af charmerne ved jobbet.

Henriette fremhæver en anden charme ved det krævende døgnarbejde: brugerne.

– Jeg har det godt med at tale med folk, det er det sjove, siger hun, også selv om hun somme tider skal fungere som mægler i konflikter. Men ligesom hun har førstehjælpskursus, hvis lille Peter falder og slår sig, så har servicegenet i Henriette altid været styrende i hendes arbejdsliv.

I over 20 år arbejdede hun i restaurationsbranchen, med Folketingets restaurant, Snapsetinget, som et af karrierens mere festlige højdepunkter.

Fest er også en del af aktiviteterne i Hårlevhallerne med fødselsdage og bryllupper. Foruden alle sportsaktiviteterne. Der er bookinger frem til 2019/20.

Rummelighed er et varemærke

Henriette er oprindelig fra Bornholm, men flyttede som barn til Dragør. Nu har hun arbejdet i Hårlev siden 2007, og som leder fra april 2017, hvilket kræver mange timer ud over de skemalagte.

Derfor er det småt med egne fritidsaktiviteter. Det bliver dog til ture med hunden og noget sejlads med optimistjollen. Det lyder som et godt match, for der blæser en optimistisk vind over Henriette.

“Det er efter min mening ikke på gadehjørnerne, mennesker ødelægges, men derimod i fantasiløshedens hellige templer – sportshallerne. Det er dem, vi skal være kede af og se efter at få revet ned,” sagde spasmageren Niels Hausgaard i et af de show, han ofte holder i landets haller.

Hvis Henriette havde hørt denne joke, havde hun med garanti inviteret den lune, nordjyske satiriker til at optræde i Hårlevhallerne, for både Henriette og hendes arbejdsplads kan rumme det utroligste.

sky

Fakta:

Der er i 2017 budgetteret med i alt 3.808.000 kr. til Hårlevhallerne.

Heraf til personale og ledelse: 2.117.000 kr.

Til grunde og bygninger: 932.000 kr.

Drift, aktiviteter og øvrig administration: 154.000 kr.

Udgifter til Hellestedhallen: 509.000 kr., og Boestoftehallen (kun i 2018): 352.000 kr.

Og så er der indtægter på: 256.000 kr.

